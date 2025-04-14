Алжир решил массово выслать французских дипломатов

Алжир принял решение о высылке 12 французских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию», — передает слова Барро газета Le Figaro. Он добавил, что это произошло в ответ на задержание трех алжирцев во Франции. Французские дипломаты должны покинуть Алжир в течение 48 часов. Барро также сообщил, что этот шаг алжирской стороны не останется без ответа.
Россия стала крупнейшим поставщиком зерна в Алжир, вытеснив Францию. Причиной такого изменения стали ухудшившиеся дипломатические отношения между Алжиром и Францией после поддержки Марокко со стороны французского президента Эммануэля Макрона в споре с Алжиром о Западной Сахаре.
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