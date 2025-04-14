Алжир решил массово выслать французских дипломатов

Глава МИД Франции Барро: Алжир выдворил 12 французских дипломатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Париж не оставит без ответа высылку своих дипломатов из Алжира, заявил Барро
Париж не оставит без ответа высылку своих дипломатов из Алжира, заявил Барро Фото:

Алжир принял решение о высылке 12 французских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию», — передает слова Барро газета Le Figaro. Он добавил, что это произошло в ответ на задержание трех алжирцев во Франции. Французские дипломаты должны покинуть Алжир в течение 48 часов. Барро также сообщил, что этот шаг алжирской стороны не останется без ответа.

Россия стала крупнейшим поставщиком зерна в Алжир, вытеснив Францию. Причиной такого изменения стали ухудшившиеся дипломатические отношения между Алжиром и Францией после поддержки Марокко со стороны французского президента Эммануэля Макрона в споре с Алжиром о Западной Сахаре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алжир принял решение о высылке 12 французских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. «Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию», — передает слова Барро газета Le Figaro. Он добавил, что это произошло в ответ на задержание трех алжирцев во Франции. Французские дипломаты должны покинуть Алжир в течение 48 часов. Барро также сообщил, что этот шаг алжирской стороны не останется без ответа. Россия стала крупнейшим поставщиком зерна в Алжир, вытеснив Францию. Причиной такого изменения стали ухудшившиеся дипломатические отношения между Алжиром и Францией после поддержки Марокко со стороны французского президента Эммануэля Макрона в споре с Алжиром о Западной Сахаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...