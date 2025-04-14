Треть компаний из США больше не смогут выкупить бизнес в РФ

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Срок опционов в 2022 году составлял пять лет, а в 2023 году сократился до трех, заявил Эйджи
Срок опционов в 2022 году составлял пять лет, а в 2023 году сократился до трех, заявил Эйджи Фото:

Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, проданных в России при выходе с рынка с 2022 года. Об этом президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла», — передает слова Эйджи издание «Эксперт». Он добавил, что в 2022 году максимальный срок для таких опционов составлял пять лет, в 2023 году он был сокращен до трех лет, а на данный момент получение новых разрешений невозможно.

Эйджи отметил, что соблюдение действующих опционов было бы позитивным сигналом для потенциальных возвращающихся компаний. В то же время, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для вновь возвращающихся западных компаний преференций не будет, и они должны конкурировать в одинаковых условиях.

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Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, проданных в России при выходе с рынка с 2022 года. Об этом президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. «Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла», — передает слова Эйджи издание «Эксперт». Он добавил, что в 2022 году максимальный срок для таких опционов составлял пять лет, в 2023 году он был сокращен до трех лет, а на данный момент получение новых разрешений невозможно. Эйджи отметил, что соблюдение действующих опционов было бы позитивным сигналом для потенциальных возвращающихся компаний. В то же время, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для вновь возвращающихся западных компаний преференций не будет, и они должны конкурировать в одинаковых условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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