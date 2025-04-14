Треть компаний из США больше не смогут выкупить бизнес в РФ

Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, проданных в России при выходе с рынка с 2022 года. Об этом президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла», — передает слова Эйджи издание «Эксперт». Он добавил, что в 2022 году максимальный срок для таких опционов составлял пять лет, в 2023 году он был сокращен до трех лет, а на данный момент получение новых разрешений невозможно.
Эйджи отметил, что соблюдение действующих опционов было бы позитивным сигналом для потенциальных возвращающихся компаний. В то же время, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для вновь возвращающихся западных компаний преференций не будет, и они должны конкурировать в одинаковых условиях.
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