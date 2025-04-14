Mash: сотрудники ГАИ задержали рэпера Макана

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) был задержан сотрудниками ГАИ в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Рэпера Макана задержали сотрудники ГАИ в центре Москвы», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что машину певца остановили на Малом Каменном мосту. Управлял Macan сильно тонированным автомобилем Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей.
Отмечается, что разборки с полицией продолжались около получаса. В течение этого времени Macan активно выяснял отношения с правоохранителями и обзванивал друзей, пытаясь разрешить ситуацию.
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