Mash: сотрудники ГАИ задержали рэпера Макана

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Рэпера Макана задержали сотрудники ГАИ, пишет Mash
Рэпера Макана задержали сотрудники ГАИ, пишет Mash Фото:

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) был задержан сотрудниками ГАИ в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Рэпера Макана задержали сотрудники ГАИ в центре Москвы», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что машину певца остановили на Малом Каменном мосту. Управлял Macan сильно тонированным автомобилем Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей.

Отмечается, что разборки с полицией продолжались около получаса. В течение этого времени Macan активно выяснял отношения с правоохранителями и обзванивал друзей, пытаясь разрешить ситуацию.

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Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) был задержан сотрудниками ГАИ в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Рэпера Макана задержали сотрудники ГАИ в центре Москвы», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что машину певца остановили на Малом Каменном мосту. Управлял Macan сильно тонированным автомобилем Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей. Отмечается, что разборки с полицией продолжались около получаса. В течение этого времени Macan активно выяснял отношения с правоохранителями и обзванивал друзей, пытаясь разрешить ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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