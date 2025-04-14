Черника, манго, маракуйя: какие фрукты не увидят курганцы из-за нарушений в документах

В Кургане запретили ввоз 32,6 тонн овощей и фруктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Запретили ввоз фруктов и овощей из-за нарушения фитосанитарных требований
Запретили ввоз фруктов и овощей из-за нарушения фитосанитарных требований Фото:

Россельхознадзор запретил ввоз в Курганскую область 32,6 тонн экзотических фруктов и овощей. Среди них оказались: черника, манго, маракуйя, груша, питайя, вишня и многие другие. Запретили ввоз из-за нарушения фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.

Нарушения были выявлены в ходе совместной операции силовых структур РФ у пункта пропуска через российско-казахстанскую границу «Петухово». «В одной из машин, следовавшей из Казахстана в Москву и перевозившей 14,9 т фруктов и овощей (0,7 тонн черники, 0,3 тонн огурцов, 0,8 тонн вишни, 5,4 тонн питайи, 4,2 тонн личи, 3,5 тонн груши), на большинстве ящиков с продукцией отсутствовала маркировка. В другой машине перевозили 15,3 тонн манго и 2,4 тонн маракуйи. На ящиках имелась маркировка, но без указания места происхождения груза (указана только страна происхождения)», — пишет ведомство.

Во время проверки было установлено, что на большинстве ящиков с фруктами и овощами отсутствовала необходимая маркировка. Отдельно были зафиксированы случаи, когда на ящиках присутствовала маркировка, но без указания места происхождения груза, что также является нарушением. В связи с этим ввоз данных товаров был запрещен.

Специалисты Россельхознадзора приняли меры по возвращению транспортных средств с недопущенной продукцией на территорию Казахстана. Перевозчики, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации (штраф до 10 тысяч рублей).

В последнее время Россельхознадзор Курганской области активно борется с нарушениями фитосанитарных требований на границе. Ранее уже были случаи запрета ввоза фруктов из-за отсутствия должной маркировки, включая яблоки и мандарины из Киргизии, Казахстана и Пакистана, а также китайский виноград из Казахстана.

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Россельхознадзор запретил ввоз в Курганскую область 32,6 тонн экзотических фруктов и овощей. Среди них оказались: черника, манго, маракуйя, груша, питайя, вишня и многие другие. Запретили ввоз из-за нарушения фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора. Нарушения были выявлены в ходе совместной операции силовых структур РФ у пункта пропуска через российско-казахстанскую границу «Петухово». «В одной из машин, следовавшей из Казахстана в Москву и перевозившей 14,9 т фруктов и овощей (0,7 тонн черники, 0,3 тонн огурцов, 0,8 тонн вишни, 5,4 тонн питайи, 4,2 тонн личи, 3,5 тонн груши), на большинстве ящиков с продукцией отсутствовала маркировка. В другой машине перевозили 15,3 тонн манго и 2,4 тонн маракуйи. На ящиках имелась маркировка, но без указания места происхождения груза (указана только страна происхождения)», — пишет ведомство. Во время проверки было установлено, что на большинстве ящиков с фруктами и овощами отсутствовала необходимая маркировка. Отдельно были зафиксированы случаи, когда на ящиках присутствовала маркировка, но без указания места происхождения груза, что также является нарушением. В связи с этим ввоз данных товаров был запрещен. Специалисты Россельхознадзора приняли меры по возвращению транспортных средств с недопущенной продукцией на территорию Казахстана. Перевозчики, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации (штраф до 10 тысяч рублей). В последнее время Россельхознадзор Курганской области активно борется с нарушениями фитосанитарных требований на границе. Ранее уже были случаи запрета ввоза фруктов из-за отсутствия должной маркировки, включая яблоки и мандарины из Киргизии, Казахстана и Пакистана, а также китайский виноград из Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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