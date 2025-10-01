Предпринимателям разрешили уйти в кредитные каникулы с 1 октября

С начала октября 2025 года предприниматели в России получили право оформить кредитные каникулы вне зависимости от изменения выручки. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Отсрочку платежей теперь может получить любое предприятие — от самозанятых до средних компаний, если им требуется временная передышка по обслуживанию кредитов или займов.
«С 1 октября предприниматели смогут оформить кредитные каникулы», — сообщили представители банка в своем telegram-канале регулятора. Закон распространяется на все кредиты и займы, выданные с 1 марта 2024 года.
В ЦБ уточили, что воспользоваться кредитными каникулами предприниматели смогут раз в пять лет сроком до шести месяцев по каждому кредиту. Выйти на каникулы разрешается вне зависимости от того, насколько снизилась выручка заемщика.
Максимальная сумма кредита или займа, по которому можно получить отсрочку, зависит от категории бизнеса: до 10 миллионов рублей для самозанятых, до 60 миллионов рублей для микропредприятий, до 400 миллионов рублей для малых компаний, и до миллиарда рублей для средних предприятий. Во время действия каникул бизнес освобождается от уплаты основного долга, однако проценты продолжают начисляться по условиям договора и могут ежемесячно капитализироваться.
