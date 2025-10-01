Госсекретарь правительства Молдавии ушел в отставку спустя три дня после выборов

Генеральный секретарь правительства Молдавии Мижа подал в отставку
Генеральный секретарь правительства Молдавии Мижа подал в отставку

Генеральный секретарь правительства Молдавии Артур Мижа ушел в отставку — спустя три дня после парламентских выборов в республике. Об этом объявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

«Артур Мижа уходит с поста госсекретаря. При нем была проделана колоссальная работа по связям с регионами. Мы благодарим его», — заявил Речан. Об отставке Мижы он сообщил перед началом заседания кабинета министров.

Сам Мижа в обращении к коллегам уточнил, что покидает не только пост генерального секретаря правительства, но и должность вице-председателя правящей Партии действия и солидарности. По его словам, решение связано с необходимостью «сделать паузу».

Мижа занимал ключевую административную позицию с августа 2021 год. Он курировал взаимодействие кабинета министров с местными органами власти и был ответственен за ряд внутрипартийных процессов.

Ранее в Молдавии прошли выборы. По словам глав МИД России Сергея Лаврова, они сопровождались многочисленными нарушениями и манипуляциями при подсчете голосов. Использование административных ресурсов позволило партии «Действие и солидарность» (PAS), возглавляемой президентом Майей Санду, набрать 50,15% голосов. Итоги выборов — в материале URA.RU.

