Путин поздравил Сухопутные войска России

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск», — говорится в обращении. Путин отметил верность присяге, долгу военнослужащих, а также профессионализм и стойкость, проявленные в том числе в ходе СВО.
В поздравлении президент подчеркнул, что героические поступки воинов навсегда останутся в памяти народа и войдут в ратную летопись страны. Особое внимание уделяется патриотическим и победным традициям, которые передаются от ветеранов к нынешним поколениям военных. Эти традиции служат достойным примером для молодых солдат и офицеров.
