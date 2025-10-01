Путин поздравил Сухопутные войска России

Путин отметил верность присяге, долгу военнослужащих, а также профессионализм и стойкость
Путин отметил верность присяге, долгу военнослужащих, а также профессионализм и стойкость Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск», — говорится в обращении. Путин отметил верность присяге, долгу военнослужащих, а также профессионализм и стойкость, проявленные в том числе в ходе СВО.

В поздравлении президент подчеркнул, что героические поступки воинов навсегда останутся в памяти народа и войдут в ратную летопись страны. Особое внимание уделяется патриотическим и победным традициям, которые передаются от ветеранов к нынешним поколениям военных. Эти традиции служат достойным примером для молодых солдат и офицеров.

