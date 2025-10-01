В Москве задержан подозреваемый, совершавший преступления 30 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи выяснили, что мужчина мог совершать преступления на протяжении 11 лет
Следователи выяснили, что мужчина мог совершать преступления на протяжении 11 лет Фото:

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Как сообщает пресс-служба СК РФ, ему инкриминируют 25 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

«В Москве раскрыта серия насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. <...> Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК России.

Кроме того, мужчине предъявлено обвинение в совершении 11 разбойных нападений, жертвами которых стали 16 человек, среди них есть несовершеннолетние. Согласно материалам следствия, данные преступления были совершены в районах Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов столицы.

Следователи из московского управления СК России изучили старые нераскрытые преступления и нашли 15 дел, в которых были похожие признаки и описание подозреваемого. Сравнив эти данные с информацией о людях, ранее судимых за похожие преступления, они обнаружили человека, которого раньше не проверяли на причастность к этим эпизодам. Оказалось, что способы совершения преступлений и внешность подозреваемого совпадают с данными о новом фигуранте. Кроме того, этот мужчина называл потерпевшим некоторые личные сведения, которые также подтвердились.

Следователи возобновили уголовные дела по преступлениям, которые ранее не были раскрыты. Следственные действия с потерпевшими показали, что они уверенно опознали задержанного и подтвердили, что именно он совершил эти преступления. Все дела объединили в одно. Мужчина признал свою вину по всем случаям и подробно рассказал о случившемся. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Как сообщает пресс-служба СК РФ, ему инкриминируют 25 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера. «В Москве раскрыта серия насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. <...> Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК России. Кроме того, мужчине предъявлено обвинение в совершении 11 разбойных нападений, жертвами которых стали 16 человек, среди них есть несовершеннолетние. Согласно материалам следствия, данные преступления были совершены в районах Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов столицы. Следователи из московского управления СК России изучили старые нераскрытые преступления и нашли 15 дел, в которых были похожие признаки и описание подозреваемого. Сравнив эти данные с информацией о людях, ранее судимых за похожие преступления, они обнаружили человека, которого раньше не проверяли на причастность к этим эпизодам. Оказалось, что способы совершения преступлений и внешность подозреваемого совпадают с данными о новом фигуранте. Кроме того, этот мужчина называл потерпевшим некоторые личные сведения, которые также подтвердились. Следователи возобновили уголовные дела по преступлениям, которые ранее не были раскрыты. Следственные действия с потерпевшими показали, что они уверенно опознали задержанного и подтвердили, что именно он совершил эти преступления. Все дела объединили в одно. Мужчина признал свою вину по всем случаям и подробно рассказал о случившемся. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...