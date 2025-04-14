В Екатеринбурге введут новую зону, где запретят парковку

В Екатеринбурге на участке улиц в районе Новой Сортировки запретят парковку. Там же и на Старой Сортировке установят новые знаки для регулирования движения на перекрестках, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Дорожный знак № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой № 8.24 „Работает эвакуатор“ будет установлен на улице Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.», — пояснили в администрации. Работы запланированы на второй квартал.
На участках от дома №23 по улице Техническая и от дома №3 по улице Билимбаевская будет установлен знак «Движение направо». Поворот в другую сторону или движение прямо запрещены.
Ранее URA.RU сообщало, что новые запреты на парковку введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша. Ограничения коснутся нескольких улиц.
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