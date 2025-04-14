В Екатеринбурге введут новую зону, где запретят парковку

В Екатеринбурге на улице Техническая запретят парковаться
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Знаки установят во втором квартале 2025-го
Знаки установят во втором квартале 2025-го Фото:

В Екатеринбурге на участке улиц в районе Новой Сортировки запретят парковку. Там же и на Старой Сортировке установят новые знаки для регулирования движения на перекрестках, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Дорожный знак № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой № 8.24 „Работает эвакуатор“ будет установлен на улице Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.», — пояснили в администрации. Работы запланированы на второй квартал.

На участках от дома №23 по улице Техническая и от дома №3 по улице Билимбаевская будет установлен знак «Движение направо». Поворот в другую сторону или движение прямо запрещены.

Ранее URA.RU сообщало, что новые запреты на парковку введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша. Ограничения коснутся нескольких улиц.

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В Екатеринбурге на участке улиц в районе Новой Сортировки запретят парковку. Там же и на Старой Сортировке установят новые знаки для регулирования движения на перекрестках, рассказали в пресс-службе мэрии. «Дорожный знак № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой № 8.24 „Работает эвакуатор“ будет установлен на улице Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.», — пояснили в администрации. Работы запланированы на второй квартал. На участках от дома №23 по улице Техническая и от дома №3 по улице Билимбаевская будет установлен знак «Движение направо». Поворот в другую сторону или движение прямо запрещены. Ранее URA.RU сообщало, что новые запреты на парковку введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша. Ограничения коснутся нескольких улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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