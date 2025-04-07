07 апреля 2025

На нескольких улицах Екатеринбурга навсегда запретят парковку

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Пермь, остановка запрещена, дорожный знак, автобусная остановка, общественная остановка, эвакуация на штрафстоянку
Знаки установят во втором квартале текущего года Фото:

Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» расставят на нескольких улицах Екатеринбурга. Ограничения введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша, рассказали в пресс-службе мэрии.

Парковку запретят на участках: по улице Куйбышева от Восточной до Бажова; по Старых Большевиков от Корепина до Краснофлотцев; внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской. Установка знаков с табличками «Работает эвакуатор» запланирована во втором квартале 2025-го.

В мэрии пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

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Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» расставят на нескольких улицах Екатеринбурга. Ограничения введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша, рассказали в пресс-службе мэрии. Парковку запретят на участках: по улице Куйбышева от Восточной до Бажова; по Старых Большевиков от Корепина до Краснофлотцев; внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской. Установка знаков с табличками «Работает эвакуатор» запланирована во втором квартале 2025-го. В мэрии пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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