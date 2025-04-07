На нескольких улицах Екатеринбурга навсегда запретят парковку

Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» расставят на нескольких улицах Екатеринбурга. Ограничения введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша, рассказали в пресс-службе мэрии.
Парковку запретят на участках: по улице Куйбышева от Восточной до Бажова; по Старых Большевиков от Корепина до Краснофлотцев; внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской. Установка знаков с табличками «Работает эвакуатор» запланирована во втором квартале 2025-го.
В мэрии пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД.
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