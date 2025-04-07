Общество Транспорт На нескольких улицах Екатеринбурга навсегда запретят парковку 08 апреля 2025 в 11:31 Размер текста - 17 + Знаки установят во втором квартале текущего года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» расставят на нескольких улицах Екатеринбурга. Ограничения введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша, рассказали в пресс-службе мэрии. Парковку запретят на участках: по улице Куйбышева от Восточной до Бажова; по Старых Большевиков от Корепина до Краснофлотцев; внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской. Установка знаков с табличками «Работает эвакуатор» запланирована во втором квартале 2025-го. В мэрии пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» расставят на нескольких улицах Екатеринбурга. Ограничения введут в районе центра, Эльмаша и Химмаша, рассказали в пресс-службе мэрии. Парковку запретят на участках: по улице Куйбышева от Восточной до Бажова; по Старых Большевиков от Корепина до Краснофлотцев; внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской. Установка знаков с табличками «Работает эвакуатор» запланирована во втором квартале 2025-го. В мэрии пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям