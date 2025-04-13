13 апреля 2025

Сколько стоит улететь в отпуск из ХМАО. Список

Билеты на самолет из ХМАО стоят от пяти тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на прямые авиарейсы из ХМАО начинаются от пяти тысяч рублей
Билеты на прямые авиарейсы из ХМАО начинаются от пяти тысяч рублей Фото:

Летний сезон 2025 года открывает перед жителями Ханты-Мансийского автономного округа широкие возможности для путешествий. Аэропорты региона предлагают прямые рейсы как по России, так и за ее пределы. Агентство URA.RU изучило расписание и цены на билеты, чтобы понять, куда можно улететь этим летом и сколько это стоит.

В теплые страны

Из Сургута доступны прямые международные рейсы в девять городов. Среди направлений: Турция (Анталья, от 23 тысяч рублей), Азербайджан (Баку, от 23000 рублей), Киргизия (Ош и Бишкек, от 16000 руб.), Армения (Ереван, от 15000 рублей на определенные даты), ОАЭ (Дубай, от 25000 рублей), Узбекистан (Ташкент и Фергана, от 15 тыс. руб.), Таджикистан (Худжанд, примерно 18000 рублей в летнее время). Из Нижневартовска также доступны рейсы в Узбекистан (Ташкент, Наманган), Киргизию (Ош), Таджикистан (Худжанд) и Азербайджан (Баку). Цены начинаются от 17000 в одну сторону.

По России от 6000 рублей

На внутреннем направлении выбор не менее широкий. Из Сургута можно напрямую улететь в Сочи (от 10815 рублей), Минеральные Воды (от 14600 рублей), Махачкалу (от 10000 рублей). В Волгоград, Саратов, Ставрополь, Горно-Алтайск и Барнаул билеты стоят в среднем от девяти тысяч рублей. Улететь в Москву можно и дешевле: из Когалыма, Нягани и Нижневартовска стоимость начинается от шести тысяч рублей. Из Ханты-Мансийска также летают рейсы в Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск и другие города. Самыми доступными направлениями по России летом станут Екатеринбург и Омск, а самыми дорогими — Минеральные Воды, Сочи и Грозный.

По округу — за самую доступную цену

Регулярные рейсы между югорскими городами позволяют без пересадок попасть из Сургута в Ханты-Мансийск, Нягань, Белоярский или Урай. Из Белоярского можно вылететь в столицу региона, а из Нягани — в Нижневартовск. Такие билеты стоят от 3000 рублей.

Летнее небо над Югрой открывает немало путей. Осталось только выбрать — уехать к морю, открыть для себя новые уголки своей страны или слетать в соседний город. Отправиться в путешествие, чтобы посмотреть на привычное со стороны и еще раз убедиться, что самое лучшее место — там, где тебя ждут.

Международные направления

Из Сургута:

  • Анталья (Турция)от 23000 рублей
  • Баку (Азербайджан)от 20097 рублей
  • Ош (Киргизия)от 14661 рублей
  • Ереван (Армения)от 15000 рублей
  • Дубай (ОАЭ)от 25000 рублей
  • Ташкент (Узбекистан)от 15000 рублей
  • Фергана (Узбекистан)от 15000 рублей
  • Худжанд (Таджикистан)от 18000 рублей

Из Нижневартовска:

  • Баку (Азербайджан)от 22000 рублей
  • Ташкент (Узбекистан)от 19000 рублей
  • Наманган (Узбекистан)от 18000 рублей
  • Ош (Киргизия)от 17000 рублей
  • Худжанд (Таджикистан)от 18000 рублей

Внутрироссийские направления

Из Сургута:

  • Москваот 6619 рублей
  • Санкт-Петербургот 7431 рублей
  • Сочиот 9929 рублей
  • Махачкалаот 7231 рублей
  • Минеральные Водыот 7550 рублей
  • Уфаот 7468 рублей
  • Новосибирскот 5800 рублей
  • Екатеринбургот 6336 рублей
  • Омскот 5971 рублей
  • Тюменьот 6663 рублей
  • Красноярскот 8000 рублей
  • Томскот 7000 рублей
  • Барнаулот 9000 рублей
  • Горно-Алтайскот 9500 рублей
  • Самараот 6500 рублей
  • Пермьот 7000 рублей
  • Чебоксарыот 7000 рублей
  • Нижнекамскот 8400 рублей
  • Бугульмаот 8000 рублей
  • Ноябрьскот 15000 рублей
  • Челябинскот 7000 рублей
  • Грозныйот 11000 рублей
  • Салехардот 7500 рублей

Из Нижневартовска:

  • Москваот 6737 рублей
  • Санкт-Петербургот 10224 рублей
  • Сочиот 15095 рублей
  • Минеральные Водыот 10940 рублей
  • Казаньот 7089 рублей
  • Уфаот 7762 рублей
  • Пермьот 7000 рублей
  • Самараот 6500 рублей
  • Чебоксарыот 7000 рублей
  • Екатеринбургот 5366 рублей
  • Новосибирскот 6940 рублей
  • Омскот 5971 рублей
  • Тюменьот 6663 рублей
  • Бугульмаот 6000 рублей
  • Томскот 7000 рублей
  • Красноярскот 8000 рублей
  • Нижнекамскот 6500 рублей
  • Махачкалаот 10000 рублей

Из Ханты-Мансийска:

  • Москва — от 6602 рублей
  • Санкт-Петербург — от 9900 рублей
  • Сочи — от 14566 рублей
  • Минеральные Воды — от 11392 рублей
  • Казань — от 7089 рублей
  • Екатеринбург — от 5366 рублей
  • Новосибирск — от 6940 рублей
  • Омск — от 5971 рублей
  • Салехард — от 8500 рублей
  • Уфа — от 7762 рублей
  • Тюмень — от 6663 рублей

По Югре:

  • Сургут — от 3042 рублей
  • Нижневартовск — от 3650 рублей
  • Нягань — от 3000 рублей
  • Урай — от 3000 рублей
  • Белоярский — от 3646 рублей

Все цены — в одну сторону, по минимальному тарифу на момент проверки. Стоимость может меняться в зависимости от даты, сезона и наличия акций авиакомпаний.

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Летний сезон 2025 года открывает перед жителями Ханты-Мансийского автономного округа широкие возможности для путешествий. Аэропорты региона предлагают прямые рейсы как по России, так и за ее пределы. Агентство URA.RU изучило расписание и цены на билеты, чтобы понять, куда можно улететь этим летом и сколько это стоит. В теплые страны Из Сургута доступны прямые международные рейсы в девять городов. Среди направлений: Турция (Анталья, от 23 тысяч рублей), Азербайджан (Баку, от 23000 рублей), Киргизия (Ош и Бишкек, от 16000 руб.), Армения (Ереван, от 15000 рублей на определенные даты), ОАЭ (Дубай, от 25000 рублей), Узбекистан (Ташкент и Фергана, от 15 тыс. руб.), Таджикистан (Худжанд, примерно 18000 рублей в летнее время). Из Нижневартовска также доступны рейсы в Узбекистан (Ташкент, Наманган), Киргизию (Ош), Таджикистан (Худжанд) и Азербайджан (Баку). Цены начинаются от 17000 в одну сторону. По России от 6000 рублей На внутреннем направлении выбор не менее широкий. Из Сургута можно напрямую улететь в Сочи (от 10815 рублей), Минеральные Воды (от 14600 рублей), Махачкалу (от 10000 рублей). В Волгоград, Саратов, Ставрополь, Горно-Алтайск и Барнаул билеты стоят в среднем от девяти тысяч рублей. Улететь в Москву можно и дешевле: из Когалыма, Нягани и Нижневартовска стоимость начинается от шести тысяч рублей. Из Ханты-Мансийска также летают рейсы в Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск и другие города. Самыми доступными направлениями по России летом станут Екатеринбург и Омск, а самыми дорогими — Минеральные Воды, Сочи и Грозный. По округу — за самую доступную цену Регулярные рейсы между югорскими городами позволяют без пересадок попасть из Сургута в Ханты-Мансийск, Нягань, Белоярский или Урай. Из Белоярского можно вылететь в столицу региона, а из Нягани — в Нижневартовск. Такие билеты стоят от 3000 рублей. Летнее небо над Югрой открывает немало путей. Осталось только выбрать — уехать к морю, открыть для себя новые уголки своей страны или слетать в соседний город. Отправиться в путешествие, чтобы посмотреть на привычное со стороны и еще раз убедиться, что самое лучшее место — там, где тебя ждут. Международные направления Из Сургута: Из Нижневартовска: Внутрироссийские направления Из Сургута: Из Нижневартовска: Из Ханты-Мансийска: По Югре: Все цены — в одну сторону, по минимальному тарифу на момент проверки. Стоимость может меняться в зависимости от даты, сезона и наличия акций авиакомпаний.
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