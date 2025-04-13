Летний сезон 2025 года открывает перед жителями Ханты-Мансийского автономного округа широкие возможности для путешествий. Аэропорты региона предлагают прямые рейсы как по России, так и за ее пределы. Агентство URA.RU изучило расписание и цены на билеты, чтобы понять, куда можно улететь этим летом и сколько это стоит.
В теплые страны
Из Сургута доступны прямые международные рейсы в девять городов. Среди направлений: Турция (Анталья, от 23 тысяч рублей), Азербайджан (Баку, от 23000 рублей), Киргизия (Ош и Бишкек, от 16000 руб.), Армения (Ереван, от 15000 рублей на определенные даты), ОАЭ (Дубай, от 25000 рублей), Узбекистан (Ташкент и Фергана, от 15 тыс. руб.), Таджикистан (Худжанд, примерно 18000 рублей в летнее время). Из Нижневартовска также доступны рейсы в Узбекистан (Ташкент, Наманган), Киргизию (Ош), Таджикистан (Худжанд) и Азербайджан (Баку). Цены начинаются от 17000 в одну сторону.
По России от 6000 рублей
На внутреннем направлении выбор не менее широкий. Из Сургута можно напрямую улететь в Сочи (от 10815 рублей), Минеральные Воды (от 14600 рублей), Махачкалу (от 10000 рублей). В Волгоград, Саратов, Ставрополь, Горно-Алтайск и Барнаул билеты стоят в среднем от девяти тысяч рублей. Улететь в Москву можно и дешевле: из Когалыма, Нягани и Нижневартовска стоимость начинается от шести тысяч рублей. Из Ханты-Мансийска также летают рейсы в Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск и другие города. Самыми доступными направлениями по России летом станут Екатеринбург и Омск, а самыми дорогими — Минеральные Воды, Сочи и Грозный.
По округу — за самую доступную цену
Регулярные рейсы между югорскими городами позволяют без пересадок попасть из Сургута в Ханты-Мансийск, Нягань, Белоярский или Урай. Из Белоярского можно вылететь в столицу региона, а из Нягани — в Нижневартовск. Такие билеты стоят от 3000 рублей.
Летнее небо над Югрой открывает немало путей. Осталось только выбрать — уехать к морю, открыть для себя новые уголки своей страны или слетать в соседний город. Отправиться в путешествие, чтобы посмотреть на привычное со стороны и еще раз убедиться, что самое лучшее место — там, где тебя ждут.
Международные направления
Из Сургута:
- Анталья (Турция) — от 23000 рублей
- Баку (Азербайджан) — от 20097 рублей
- Ош (Киргизия) — от 14661 рублей
- Ереван (Армения) — от 15000 рублей
- Дубай (ОАЭ) — от 25000 рублей
- Ташкент (Узбекистан) — от 15000 рублей
- Фергана (Узбекистан) — от 15000 рублей
- Худжанд (Таджикистан) — от 18000 рублей
Из Нижневартовска:
- Баку (Азербайджан) — от 22000 рублей
- Ташкент (Узбекистан) — от 19000 рублей
- Наманган (Узбекистан) — от 18000 рублей
- Ош (Киргизия) — от 17000 рублей
- Худжанд (Таджикистан) — от 18000 рублей
Внутрироссийские направления
Из Сургута:
- Москва — от 6619 рублей
- Санкт-Петербург — от 7431 рублей
- Сочи — от 9929 рублей
- Махачкала — от 7231 рублей
- Минеральные Воды — от 7550 рублей
- Уфа — от 7468 рублей
- Новосибирск — от 5800 рублей
- Екатеринбург — от 6336 рублей
- Омск — от 5971 рублей
- Тюмень — от 6663 рублей
- Красноярск — от 8000 рублей
- Томск — от 7000 рублей
- Барнаул — от 9000 рублей
- Горно-Алтайск — от 9500 рублей
- Самара — от 6500 рублей
- Пермь — от 7000 рублей
- Чебоксары — от 7000 рублей
- Нижнекамск — от 8400 рублей
- Бугульма — от 8000 рублей
- Ноябрьск — от 15000 рублей
- Челябинск — от 7000 рублей
- Грозный — от 11000 рублей
- Салехард — от 7500 рублей
Из Нижневартовска:
- Москва — от 6737 рублей
- Санкт-Петербург — от 10224 рублей
- Сочи — от 15095 рублей
- Минеральные Воды — от 10940 рублей
- Казань — от 7089 рублей
- Уфа — от 7762 рублей
- Пермь — от 7000 рублей
- Самара — от 6500 рублей
- Чебоксары — от 7000 рублей
- Екатеринбург — от 5366 рублей
- Новосибирск — от 6940 рублей
- Омск — от 5971 рублей
- Тюмень — от 6663 рублей
- Бугульма — от 6000 рублей
- Томск — от 7000 рублей
- Красноярск — от 8000 рублей
- Нижнекамск — от 6500 рублей
- Махачкала — от 10000 рублей
Из Ханты-Мансийска:
- Москва — от 6602 рублей
- Санкт-Петербург — от 9900 рублей
- Сочи — от 14566 рублей
- Минеральные Воды — от 11392 рублей
- Казань — от 7089 рублей
- Екатеринбург — от 5366 рублей
- Новосибирск — от 6940 рублей
- Омск — от 5971 рублей
- Салехард — от 8500 рублей
- Уфа — от 7762 рублей
- Тюмень — от 6663 рублей
По Югре:
- Сургут — от 3042 рублей
- Нижневартовск — от 3650 рублей
- Нягань — от 3000 рублей
- Урай — от 3000 рублей
- Белоярский — от 3646 рублей
Все цены — в одну сторону, по минимальному тарифу на момент проверки. Стоимость может меняться в зависимости от даты, сезона и наличия акций авиакомпаний.
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