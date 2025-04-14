Минобороны РФ раскрыло подробности мощного удара по Сумам

Минобороны РФ: в результате удара по Сумам уничтожено более 60 бойцов ВСУ
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В Минобороны прокомментировали прилет по Сумам (архивное фото)
В Минобороны прокомментировали прилет по Сумам (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нанесен удар ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах, уничтожено более 60 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Удар был нанесен в воскресенье

В Минобороны отметили, что ВСУ продолжают использовать мирных граждан как живой щит. Именно поэтому Украина организовала мероприятие в центре города. 

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Нанесен удар ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах, уничтожено более 60 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Удар был нанесен в воскресенье.  В Минобороны отметили, что ВСУ продолжают использовать мирных граждан как живой щит. Именно поэтому Украина организовала мероприятие в центре города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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