Минобороны РФ раскрыло подробности мощного удара по Сумам

Нанесен удар ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах, уничтожено более 60 военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Удар был нанесен в воскресенье.
В Минобороны отметили, что ВСУ продолжают использовать мирных граждан как живой щит. Именно поэтому Украина организовала мероприятие в центре города.
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