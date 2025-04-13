В ХМАО на должность главы прокуратуры прочат первого заместителя надзорного ведомства Томской области Михаила Дружинина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«На должность главы прокуратуры Югры прочат первого заместителя прокурора Томской области Михаила Дружинина. Говорят, с кандидатами из Ямала и Тюмени возникли какие-то проблемы, и кандидатуру Дружинина сейчас обсуждают в кулуарах», — рассказал агентству инсайдер.
Дружинин служит в надзорном ведомстве с конца 90-х годов. Занимал различные должности в Свердловской области, пять лет проработал зампрокурора Ингушетии. С 2016-го работает первым заместителем прокурора Томской области.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину прочат повышение в должности и в звании другом регионе. Его полномочия истекают в июне 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!