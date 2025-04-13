13 апреля 2025

Силовику из Томска прочат пост прокурора ХМАО

Зампрокурора Томской области Дружинина прочат на пост главы прокуратуры ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый заместитель главы прокуратуры Томской области Михаил Дружинин может возглавить надзорное ведомство Югры
Первый заместитель главы прокуратуры Томской области Михаил Дружинин может возглавить надзорное ведомство Югры Фото:

В ХМАО на должность главы прокуратуры прочат первого заместителя надзорного ведомства Томской области Михаила Дружинина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На должность главы прокуратуры Югры прочат первого заместителя прокурора Томской области Михаила Дружинина. Говорят, с кандидатами из Ямала и Тюмени возникли какие-то проблемы, и кандидатуру Дружинина сейчас обсуждают в кулуарах», — рассказал агентству инсайдер.

Дружинин служит в надзорном ведомстве с конца 90-х годов. Занимал различные должности в Свердловской области, пять лет проработал зампрокурора Ингушетии. С 2016-го работает первым заместителем прокурора Томской области.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину прочат повышение в должности и в звании другом регионе. Его полномочия истекают в июне 2025 года.

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В ХМАО на должность главы прокуратуры прочат первого заместителя надзорного ведомства Томской области Михаила Дружинина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На должность главы прокуратуры Югры прочат первого заместителя прокурора Томской области Михаила Дружинина. Говорят, с кандидатами из Ямала и Тюмени возникли какие-то проблемы, и кандидатуру Дружинина сейчас обсуждают в кулуарах», — рассказал агентству инсайдер. Дружинин служит в надзорном ведомстве с конца 90-х годов. Занимал различные должности в Свердловской области, пять лет проработал зампрокурора Ингушетии. С 2016-го работает первым заместителем прокурора Томской области. Агентство запросило комментарий в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину прочат повышение в должности и в звании другом регионе. Его полномочия истекают в июне 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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