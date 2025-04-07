07 апреля 2025

Прокурору ХМАО Ботвинкину прочат повышение в другом регионе. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин может возглавить надзорное ведомство другого региона
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин может возглавить надзорное ведомство другого региона Фото:

Прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину прочат повышение в другом регионе. Источники URA.RU сообщают, что глава надзорного ведомства не уйдет на пенсию, а останется в системе.

«За 19 лет работы в Югре он смог дослужиться до звания „государственный советник юстиции 3 класса“ (генерал-майор юстиции). И это максимум для окружных прокуроров. Прокуроры других регионов могут получить звание госсоветника юстиции 2 класса. Чтобы получить погоны генерал-лейтенанта, Ботвинкин должен будет возглавить другую региональную прокуратуру. При этом, он может потерять в зарплате: без северных коэффициентов доходы будут ниже, хотя должность — выше», — отмечает инсайдер.

Полномочия Ботвинкина истекают в июне 2025 года. Остаться прокурором Югры Ботвинкин не сможет — в этой должности он проработал 10 лет. Источники отмечают, что сам прокурор вряд ли откажется от повышения и переезда, и уж точно не предпочтет им выход на пенсию в Югре. «Он в хорошей форме, следит за здоровьем. К тому же, серия громких уголовных дел, в том числе антикоррупционной направленности, дает ему дополнительные бонусы перед Генпрокуратурой», — добавляет источник.

В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО инициировала крестовый поход против ставленников теневого мэра Нефтеюганска, которым считается депутат окружной думы Степан Пыталев, — разу пять подконтрольных парламентарию депутатов гордумы могут лишиться мандатов из-за сокрытия информации о доходах. При Ботвинкине завершено расследование заказного убийства его предшественника Юрия Бедерина, которое длилось более 20 лет.

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Прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину прочат повышение в другом регионе. Источники URA.RU сообщают, что глава надзорного ведомства не уйдет на пенсию, а останется в системе. «За 19 лет работы в Югре он смог дослужиться до звания „государственный советник юстиции 3 класса“ (генерал-майор юстиции). И это максимум для окружных прокуроров. Прокуроры других регионов могут получить звание госсоветника юстиции 2 класса. Чтобы получить погоны генерал-лейтенанта, Ботвинкин должен будет возглавить другую региональную прокуратуру. При этом, он может потерять в зарплате: без северных коэффициентов доходы будут ниже, хотя должность — выше», — отмечает инсайдер. Полномочия Ботвинкина истекают в июне 2025 года. Остаться прокурором Югры Ботвинкин не сможет — в этой должности он проработал 10 лет. Источники отмечают, что сам прокурор вряд ли откажется от повышения и переезда, и уж точно не предпочтет им выход на пенсию в Югре. «Он в хорошей форме, следит за здоровьем. К тому же, серия громких уголовных дел, в том числе антикоррупционной направленности, дает ему дополнительные бонусы перед Генпрокуратурой», — добавляет источник. В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО инициировала крестовый поход против ставленников теневого мэра Нефтеюганска, которым считается депутат окружной думы Степан Пыталев, — разу пять подконтрольных парламентарию депутатов гордумы могут лишиться мандатов из-за сокрытия информации о доходах. При Ботвинкине завершено расследование заказного убийства его предшественника Юрия Бедерина, которое длилось более 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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