13 апреля 2025

Жители Сургута выбрали популярные кафе и рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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Премию получили 17 заведений общепита в Сургуте
Премию получили 17 заведений общепита в Сургуте Фото:

Несколько ресторанов и кафе стали самыми популярными заведениями общепита в Сургуте по итогам «Премии 2ГИС». Результатами, основанными на предпочтениях местных и туристов, URA.RU сообщили в PR-службе геосервиса.

«Обладателями „Премии 2ГИС 2025“ в Сургуте стали 17 заведений гастроиндустрии. Среди них — три кафе, три ресторана, три бара, три кофейни, три кондитерские и две точки стритфуда», — следует из сообщения. В число популярных ресторанов попали: «Диван сарай», «Угли» и Veranda. А среди кафе отличились: Seven, Traveler`s coffee и Chicko.

Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

Популярные заведения общепита также отметили в других крупных городах ХМАО. В Ханты-Мансийске премия выиграли ресторан Bro Restobar и Harat»s pub, а в Нижневартовске — «Твоя Чайхона» и Avenue 26/08.

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Несколько ресторанов и кафе стали самыми популярными заведениями общепита в Сургуте по итогам «Премии 2ГИС». Результатами, основанными на предпочтениях местных и туристов, URA.RU сообщили в PR-службе геосервиса. «Обладателями „Премии 2ГИС 2025“ в Сургуте стали 17 заведений гастроиндустрии. Среди них — три кафе, три ресторана, три бара, три кофейни, три кондитерские и две точки стритфуда», — следует из сообщения. В число популярных ресторанов попали: «Диван сарай», «Угли» и Veranda. А среди кафе отличились: Seven, Traveler`s coffee и Chicko. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки. Популярные заведения общепита также отметили в других крупных городах ХМАО. В Ханты-Мансийске премия выиграли ресторан Bro Restobar и Harat»s pub, а в Нижневартовске — «Твоя Чайхона» и Avenue 26/08.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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