В Нижневартовске выбрали популярные рестораны

В Нижневартовске выявили популярные заведения в сфере общепита. Победителями международной «Премии 2ГИС» стали «Твоя Чайхона» и «Avenue 26/08».
«В Нижневартовске лауреатов определили на основе предпочтений более 350 тысяч пользователей геосервиса в городе — его жителей и гостей. „Твоя Чайхона“ и „Avenue 26/08“ стали лидерами», — следует из сообщения PR-службы 2ГИС. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.
Всего обладателями «Премии 2ГИС» 2025 года в Нижневартовске стали 3 кафе, 3 кофейни, 1 кондитерская, 3 бара, 3 ресторана и 3 точки стритфуда. Награду получили не только заведения общепита, но компании из других сфер.
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