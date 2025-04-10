10 апреля 2025

В Нижневартовске выбрали популярные рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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https://ps.ura.news/photo/972758/raw
https://ps.ura.news/photo/972758/raw Фото:

В Нижневартовске выявили популярные заведения в сфере общепита. Победителями международной «Премии 2ГИС» стали «Твоя Чайхона» и «Avenue 26/08».

«В Нижневартовске лауреатов определили на основе предпочтений более 350 тысяч пользователей геосервиса в городе — его жителей и гостей. „Твоя Чайхона“ и „Avenue 26/08“ стали лидерами», — следует из сообщения PR-службы 2ГИС. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

Всего обладателями «Премии 2ГИС» 2025 года в Нижневартовске стали 3 кафе, 3 кофейни, 1 кондитерская, 3 бара, 3 ресторана и 3 точки стритфуда. Награду получили не только заведения общепита, но компании из других сфер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте начал работу ресторан греческо-дагестанской кухни «Даги&Греки». К онцепцией нового гастроместа был удивлен губернатор ХМАО Руслан Кухарук. 

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В Нижневартовске выявили популярные заведения в сфере общепита. Победителями международной «Премии 2ГИС» стали «Твоя Чайхона» и «Avenue 26/08». «В Нижневартовске лауреатов определили на основе предпочтений более 350 тысяч пользователей геосервиса в городе — его жителей и гостей. „Твоя Чайхона“ и „Avenue 26/08“ стали лидерами», — следует из сообщения PR-службы 2ГИС. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки. Всего обладателями «Премии 2ГИС» 2025 года в Нижневартовске стали 3 кафе, 3 кофейни, 1 кондитерская, 3 бара, 3 ресторана и 3 точки стритфуда. Награду получили не только заведения общепита, но компании из других сфер. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте начал работу ресторан греческо-дагестанской кухни «Даги&Греки». К онцепцией нового гастроместа был удивлен губернатор ХМАО Руслан Кухарук. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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