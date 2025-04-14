«Подумай дважды, нацист!»: Медведев раскритиковал Мерца после слов об ударе по Крымскому мосту

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко осудил заявление кандидата в канцлеры Германии Фрица Мерца о возможности удара по Крымскому мосту. Свою реакцию он выразил в социальных сетях, предложив немцу подумать дважды, прежде чем заявлять подобное.
«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память об отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — заявил Медведев. Свое мнение он выразил в соцсети Х.
В марте Германии прошли досрочные парламентские выборы. По результатам голосования победу одержал Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС-ХСС), лидером которой является Фридрих Мерц.
Ранее Мерц заявил о необходимости перевода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из обороны в наступление. Он указал на Крымский мост как на стратегическую цель, передает RT.
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