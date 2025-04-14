Арестованный за ограбление с игрушечным пистолетом тюменец оказался риелтором

Житель Тюмени, который отобрал у одного из горожан шесть миллионов рублей, угрожая игрушечным пистолетом, оказался сотрудником одного из агентств недвижимости. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и сейчас находится под стражей.
«До совершения преступления мужчина работал в одном из тюменских агентств недвижимости. В должности риелтора», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
В начале апреля в тюменскую полицию обратился мужчина, который сообщил, что при выходе из банка к нему подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отнял шесть миллионов рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. При обыске в его квартире были обнаружены сотовые телефоны, несколько коробок со скрытыми камерами и жесткими дисками, а также часть похищенных денег.
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