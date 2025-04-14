Арестованный за ограбление с игрушечным пистолетом тюменец оказался риелтором

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограбление произошло в начале апреля
Ограбление произошло в начале апреля Фото:

Житель Тюмени, который отобрал у одного из горожан шесть миллионов рублей, угрожая игрушечным пистолетом, оказался сотрудником одного из агентств недвижимости. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и сейчас находится под стражей.

«До совершения преступления мужчина работал в одном из тюменских агентств недвижимости. В должности риелтора», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В начале апреля в тюменскую полицию обратился мужчина, который сообщил, что при выходе из банка к нему подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отнял шесть миллионов рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. При обыске в его квартире были обнаружены сотовые телефоны, несколько коробок со скрытыми камерами и жесткими дисками, а также часть похищенных денег.

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Житель Тюмени, который отобрал у одного из горожан шесть миллионов рублей, угрожая игрушечным пистолетом, оказался сотрудником одного из агентств недвижимости. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и сейчас находится под стражей. «До совершения преступления мужчина работал в одном из тюменских агентств недвижимости. В должности риелтора», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В начале апреля в тюменскую полицию обратился мужчина, который сообщил, что при выходе из банка к нему подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отнял шесть миллионов рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. При обыске в его квартире были обнаружены сотовые телефоны, несколько коробок со скрытыми камерами и жесткими дисками, а также часть похищенных денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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