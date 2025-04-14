Умер последний из живших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров

В Ингушетии на 101-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Об этом сообщил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.
«Ушел из жизни наш последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале. Отмечается, что ветерану было 100 лет.
В июне 1941 года, вскоре после начала нападения Германии на Советский Союз, Магомед Медаров, которому тогда еще не исполнилось 18 лет, был призван в ряды Красной армии. В качестве бойца пехотного подразделения он вошел в состав 47-й стрелковой бригады и участвовал в защите Москвы, проявив при этом героизм и стойкость.
Махмуд-Али Калиматов отметил, что вклад ветерана навсегда останется в памяти жителей региона. Также он выразил соболезнования семье Медарова.
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