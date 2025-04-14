Умер последний из живших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров

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Магомеду Медарову было 100 лет на момент смерти (архивное фото)
Магомеду Медарову было 100 лет на момент смерти (архивное фото) Фото:

В Ингушетии на 101-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Об этом сообщил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. 

«Ушел из жизни наш последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале. Отмечается, что ветерану было 100 лет. 

В июне 1941 года, вскоре после начала нападения Германии на Советский Союз, Магомед Медаров, которому тогда еще не исполнилось 18 лет, был призван в ряды Красной армии. В качестве бойца пехотного подразделения он вошел в состав 47-й стрелковой бригады и участвовал в защите Москвы, проявив при этом героизм и стойкость.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что вклад ветерана навсегда останется в памяти жителей региона. Также он выразил соболезнования семье Медарова. 

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В Ингушетии на 101-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Об этом сообщил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.  «Ушел из жизни наш последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале. Отмечается, что ветерану было 100 лет.  В июне 1941 года, вскоре после начала нападения Германии на Советский Союз, Магомед Медаров, которому тогда еще не исполнилось 18 лет, был призван в ряды Красной армии. В качестве бойца пехотного подразделения он вошел в состав 47-й стрелковой бригады и участвовал в защите Москвы, проявив при этом героизм и стойкость. Махмуд-Али Калиматов отметил, что вклад ветерана навсегда останется в памяти жителей региона. Также он выразил соболезнования семье Медарова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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