Жесткий управленец из сферы образования — что известно о новом главе тюменского дептруда Ефремовой

В тюменском областном департаменте труда и занятости новый директор — Вероника Ефремова. Чиновница перешла на новую работу с поста главы регионального департамента образования — до этого она работала директором Тюменского индустриального университета. Что еще известно о Веронике Ефремовой — в материале URA.RU.
Почти четверть века в ВУЗе
Вероника Ефремова выпустилась из Уральского госуниверситета в 1990 году — отучилась по специальности «Политическая экономия». Затем она пять лет проработала стажером-исследователем в институте экономики Уральского отделения РАН, а после переехала в Тюмень, где устроилась ассистентом, старшим преподавателем, доцентом индустриального университета. В 2017 году она стала исполнять обязанности ректора ТИУ, а через два года официально возглавила ВУЗ. На этой позиции она проработала до зимы 2024 года. В 2020 году она также стала председателем совета ректоров тюменских вузов.
Репутация и награды
Вероника Ефремова известна как требовательный и жесткий управленец. После ухода с поста ректора ТИУ и перевода в областное правительство она, по слухам, продолжала влиять на работу ВУЗа через людей, с которыми работала в прошлом. Позднее в ТИУ началась зачистка ее старой команды.
За свою карьеру Ефремова получила ряд наград. Среди них: благодарности комитета по делам национальностей Тюменской области и председателя Тюменской облдумы, медали «300 лет Берг-Коллегии России» и «За заслуги в образовании», звания «Почетный работник ТюмГНГУ» и «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Интерес силовиков
Весной 2024 года против Вероники Ефремовой возбудили административное дело о нецелевой растрате бюджетных средств. Силовиков интересовала работа Ефремовой на посту ректора ТИУ, который под ее управлением накопил крупные долги и кредиты. Дело было закрыто, а прокуратура в итоге не стала проверять причастность чиновницы к финансовым проблемам университета. Дело не обернулось для Ефремовой негативными последствиями — причиной этого называют ее влиятельных покровителей.
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