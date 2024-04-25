Новый ректор ТИУ понизил в должности ставленника главы тюменского депобра

Ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков начал зачистку вуза от людей главы департамента образования Вероники Ефремовой. Он понизил в должности проректора Владимира Бауэра. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры.
«Бауэр снят с должности. Из университета его не уволили, но убрали с должности проректора», — сообщают собеседники агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-ректор университета Вероника Ефремова (нынешний директор департамента образования региона) сохраняет влияние в вузе через людей, с которыми работала в прошлом. От этой команды в спешке избавляется новый ректор Клочков. На данный момент Ефремову проверяют на предмет растраты бюджетных средств.
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Ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков начал зачистку вуза от людей главы департамента образования Вероники Ефремовой. Он понизил в должности проректора Владимира Бауэра. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. «Бауэр снят с должности. Из университета его не уволили, но убрали с должности проректора», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-ректор университета Вероника Ефремова (нынешний директор департамента образования региона) сохраняет влияние в вузе через людей, с которыми работала в прошлом. От этой команды в спешке избавляется новый ректор Клочков. На данный момент Ефремову проверяют на предмет растраты бюджетных средств.