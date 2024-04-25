25 апреля 2024

Новый ректор ТИУ понизил в должности ставленника главы тюменского депобра

Проректор ТИУ Бауэр покинул должность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственные учреждения. Тюмень, вуз, вузы, тиу, студенты, тюменский индустриальный университет
В ТИУ меняется проректор, сообщает источник Фото:

Ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков начал зачистку вуза от людей главы департамента образования Вероники Ефремовой. Он понизил в должности проректора Владимира Бауэра. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры.

«Бауэр снят с должности. Из университета его не уволили, но убрали с должности проректора», — сообщают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-ректор университета Вероника Ефремова (нынешний директор департамента образования региона) сохраняет влияние в вузе через людей, с которыми работала в прошлом. От этой команды в спешке избавляется новый ректор Клочков. На данный момент Ефремову проверяют на предмет растраты бюджетных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков начал зачистку вуза от людей главы департамента образования Вероники Ефремовой. Он понизил в должности проректора Владимира Бауэра. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. «Бауэр снят с должности. Из университета его не уволили, но убрали с должности проректора», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-ректор университета Вероника Ефремова (нынешний директор департамента образования региона) сохраняет влияние в вузе через людей, с которыми работала в прошлом. От этой команды в спешке избавляется новый ректор Клочков. На данный момент Ефремову проверяют на предмет растраты бюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...