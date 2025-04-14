Тюменские реки выходят из берегов

В Тюменской области на реках Вагай, Иртыш и Ишим вода вышла из берегов на пойму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров
Уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области на реках Исеть, Карасуль, Вагай, Иртыш и Ишим превышена отметка выхода воды на пойму. При таком явлении вода от бурного таяния снегов переполняет русло реки и вытекает за ее берега. Такая информация указана в прогнозе Росгидромета.

«Тюменская область, водные объекты — Исеть, Карасуль, Балахей, Мергенька, Вагай, Ашлык, Иртыш, Ишим. В пунктах Исетское, Ишим, Вагай, Ашлык, Уват, Абатское превышена отметка выхода воды на пойму», — указано на сайте Росгидромета.

В реках Иртыш и Тобол также прогнозируется выход воды на пойму. До критической отметки вода на гидропосту в Ильинке дойдет 16-18 апреля.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров. В Ишиме вода прибывает на 2-9 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на реках Исеть, Карасуль, Вагай, Иртыш и Ишим превышена отметка выхода воды на пойму. При таком явлении вода от бурного таяния снегов переполняет русло реки и вытекает за ее берега. Такая информация указана в прогнозе Росгидромета. «Тюменская область, водные объекты — Исеть, Карасуль, Балахей, Мергенька, Вагай, Ашлык, Иртыш, Ишим. В пунктах Исетское, Ишим, Вагай, Ашлык, Уват, Абатское превышена отметка выхода воды на пойму», — указано на сайте Росгидромета. В реках Иртыш и Тобол также прогнозируется выход воды на пойму. До критической отметки вода на гидропосту в Ильинке дойдет 16-18 апреля. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров. В Ишиме вода прибывает на 2-9 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...