Тюменские реки выходят из берегов

В Тюменской области на реках Исеть, Карасуль, Вагай, Иртыш и Ишим превышена отметка выхода воды на пойму. При таком явлении вода от бурного таяния снегов переполняет русло реки и вытекает за ее берега. Такая информация указана в прогнозе Росгидромета.
«Тюменская область, водные объекты — Исеть, Карасуль, Балахей, Мергенька, Вагай, Ашлык, Иртыш, Ишим. В пунктах Исетское, Ишим, Вагай, Ашлык, Уват, Абатское превышена отметка выхода воды на пойму», — указано на сайте Росгидромета.
В реках Иртыш и Тобол также прогнозируется выход воды на пойму. До критической отметки вода на гидропосту в Ильинке дойдет 16-18 апреля.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров. В Ишиме вода прибывает на 2-9 см.
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