«Вчера еще хрюкало»: екатеринбуржцы раскупают парное мясо у фермеров вопреки тревожному тренду. Фото, видео

Жители Уралмаша покупают парное мясо у фермеров ради пользы для здоровья

16 апреля 2025 в 08:25 Размер текста - 17 +

Депутат Владимир Смирнов и сам поддерживает фермеров, покупая мясо у них Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга не готовы отказываться от домашнего мяса несмотря на то, что порой оно в разы дороже, чем в сетевых магазинах. Хотя ценителей фермерской продукции становится все меньше, с сожалением констатирует владелец крупных торговых центров с сельхозрынками, депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов. «Сами фермеры стали реже торговать, меньше стало и покупателей. За домашней продукцией чаще всего приходят люди среднего возраста, которые один раз попробовали мясо с рынка и потом уже не могут покупать замороженное из магазинов. Но есть те, кто ходит постоянно, и они никуда не уйдут. Молодежь же ленится, покупает готовую продукцию, поэтому им надо объяснять, повышать осведомленность, что мы состоим из того, что едим. Я, например, не буду покупать мясо без понимания, откуда оно», — поделился Смирнов. По запросу покупателя мясо могут разрубить, очистить от пленки и даже замариновать на шашлык Фото: Илья Московец © URA.RU В его ТЦ «Омега» на проспекте Космонавтов торгуют свежим мясом из нескольких фермерских хозяйств Свердловской области. Некоторое к утру бывает еще теплым, это если был поздний забой. На вопрос, в чем ключевое отличие от магазинного, сам Смирнов отвечает — надо начать его варить, и тогда все станет понятно. «У замороженного мяса чувствуются примеси, а у парного… Представьте, оно вчера еще хрюкало, сегодня попало на прилавок, а вечером вы его приготовили. Словами не объяснить», — добавляет он. Другие покупатели домашнего мяса с ним согласны. «Я в прошлом медик, поэтому покупаю только у фермеров. Это, в первую очередь здоровье», — поделилась с корреспондентом URA.RU одна из них. «Мы уже 10 лет покупаем здесь [на «Омеге] мясо (сам же рынок был открыт еще в 1999 году — прим. URA.RU), потому что и продавец хороший, и мясо вкусное», — рассказал другой. В противовес же рассказывают, что мясо, которое попадает в сетевые магазины, может годами храниться в заморозке, прежде чем попасть на прилавок. Ранее Смирнов рассказывал, что в Свердловской области сокращается число фермеров, торгующих своей продукцией. Если еще несколько лет назад на рынках вообще не было свободных мест, то сейчас половина из них пустует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга не готовы отказываться от домашнего мяса несмотря на то, что порой оно в разы дороже, чем в сетевых магазинах. Хотя ценителей фермерской продукции становится все меньше, с сожалением констатирует владелец крупных торговых центров с сельхозрынками, депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов. «Сами фермеры стали реже торговать, меньше стало и покупателей. За домашней продукцией чаще всего приходят люди среднего возраста, которые один раз попробовали мясо с рынка и потом уже не могут покупать замороженное из магазинов. Но есть те, кто ходит постоянно, и они никуда не уйдут. Молодежь же ленится, покупает готовую продукцию, поэтому им надо объяснять, повышать осведомленность, что мы состоим из того, что едим. Я, например, не буду покупать мясо без понимания, откуда оно», — поделился Смирнов. В его ТЦ «Омега» на проспекте Космонавтов торгуют свежим мясом из нескольких фермерских хозяйств Свердловской области. Некоторое к утру бывает еще теплым, это если был поздний забой. На вопрос, в чем ключевое отличие от магазинного, сам Смирнов отвечает — надо начать его варить, и тогда все станет понятно. «У замороженного мяса чувствуются примеси, а у парного… Представьте, оно вчера еще хрюкало, сегодня попало на прилавок, а вечером вы его приготовили. Словами не объяснить», — добавляет он. Другие покупатели домашнего мяса с ним согласны. «Я в прошлом медик, поэтому покупаю только у фермеров. Это, в первую очередь здоровье», — поделилась с корреспондентом URA.RU одна из них. «Мы уже 10 лет покупаем здесь [на «Омеге] мясо (сам же рынок был открыт еще в 1999 году — прим. URA.RU), потому что и продавец хороший, и мясо вкусное», — рассказал другой. В противовес же рассказывают, что мясо, которое попадает в сетевые магазины, может годами храниться в заморозке, прежде чем попасть на прилавок. Ранее Смирнов рассказывал, что в Свердловской области сокращается число фермеров, торгующих своей продукцией. Если еще несколько лет назад на рынках вообще не было свободных мест, то сейчас половина из них пустует.