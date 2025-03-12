Владелец крупнейших рынков Екатеринбурга в Екатеринбурге озвучил тревожную тенденцию

В Свердловской области сокращается число фермеров, торгующих своей продукцией. Если еще несколько лет назад на рынках вообще не было свободных мест, то сейчас половина из них пустует. Таким наблюдением с URA.RU поделился депутат заксобрания Владимир Смирнов, владелец крупных торговых центров, где также располагаются пищевые рынки.
«Такой нисходящий тренд действительно есть, я наблюдаю его последние 7-8 лет. У нас раньше никогда не было свободных мест, а сейчас из 15 занята всего половина. И я связываю его с усилением налоговых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей. Раньше фермеры могли работать по упрощенной системе налогообложения, по патенту. Сейчас же на них идет фискальное давление, и получается, что они работают на низкой маржинальности», — рассказал Смирнов.
Понимая, что работать на себя невыгодно, фермеры продают сырье сетевым компаниям. При этом зачастую на выходе качество продукции оказывается хуже, чем если бы ее делали дома.
«Чтобы в домашних условиях просепарировать молоко, изготовить сметану, нужно очень много времени. Рынок — это всегда дорого, это всегда самое высшее качество. Большую конкуренцию сейчас составляет электронная коммерция, когда любой продукт можно заказать домой из магазина. Но для меня купить у незнакомого человека кусок мяса — невообразимо! Его же надо понюхать, пальчиком потрогать...», — добавил бизнесмен. Пытаясь поддержать сельхозпроизводителей, он дает им у себя в ТЦ — «Омега», «Апельсин», «Гранат» — льготные арендные ставки.
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