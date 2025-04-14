В Канске мать-шизофреник зарубила топором детей: как это произошло, что известно о семье

В Канске Красноярского края мать четверых детей, 29-летняя Валентина, страдающая шизофренией, убила своих детей топором. Убийство произошло в частном доме. В результате происшествия погибли четырехлетняя дочь и двое сыновей: один восьми лет, а другой — семи месяцев. Единственным выжившим оказался семилетний сын, который в момент убийства находился у бабушки и дедушки. Подробнее в материале URA.RU.
Как произошло убийство
Согласно данным, предоставленным telegram-каналом Mash и другими источниками, Валентина осталась дома с детьми, когда ее супруг уехал на работу водителем. В какой-то момент она схватила топор и напала на своих детей.
После совершения преступления женщина пришла к своим родителям и сообщила о случившемся. Отец Валентины быстро отправился к ней домой и, увидев бездыханные тела малышей, вызвал полицию. На место преступления оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов.
Валентина была задержана. Ей грозит обвинение по статье за убийство троих малолетних с особой жестокостью, сообщают РИА Новости.
Какое наказание грозит матери
Как сообщает прокуратура региона, в отношении Валентины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство, совершенное с особой жестокостью. Теперь следственные органы будут выяснять все обстоятельства произошедшего, в том числе оценивать потенциальные меры наказания для матери.
В случае признания вины женщине может грозить длительный срок лишения свободы. Важно отметить, что Валентина наблюдалась у психиатра и страдает параноидальной шизофренией.
Что известно о семье
Семья Валентины находилась на учете в полиции: в прошлом году отец детей был привлечен к административной ответственности за побои своего семилетнего сына, который на момент трагедии находился у бабушки и дедушки. Знакомые Валентины описывают ее как человека, который всегда выглядел странно и мало общался с окружающими. «Всегда ходила в платке и длинном платье. Взгляд у нее был такой, будто она не от мира сего», — рассказывают соседи.
Семья состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По информации «Российской газеты», у Валентины и ее мужа был еще один ребенок, который остался жив, так как в момент убийства находился у бабушки и дедушки. Прокуратура утверждает, что будет проведена проверка деятельности органов, занимающихся профилактикой жестокого обращения в семье.
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