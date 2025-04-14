HBO утвердил актеров для сериала про «Гарри Поттера»

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В новом сериале по «Гарри Поттеру» роль Снейпа исполнит Эссьеду
В новом сериале по «Гарри Поттеру» роль Снейпа исполнит Эссьеду Фото:

В новом сериале по «Гарри Поттеру» роль Северуса Снейпа исполнит чернокожий актер Паапа Эссьеду. Об этом рассказали в телевизионном сервисе HBO, который отвечает за производство сериала.

«Паапа Эссьеду сыграет роль насмешливого профессора зельеварения Северуса Снейпа», — передает сообщение HBO издание The Hollywood Reporter. Там добавили, что также были подтверждены кастинги для других ключевых персонажей: Альбус Дамблдор будет сыгран Джоном Литгоу, Макгонагл — Джанет Мактир, а Хагрид — Ником Фростом.

Режиссер Марк Майлод отметил, что они рады видеть таких талантливых актеров в проекте. Открытый кастинг на главные детские роли продолжается, и ожидается, что съемки начнутся этим летом.

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В новом сериале по «Гарри Поттеру» роль Северуса Снейпа исполнит чернокожий актер Паапа Эссьеду. Об этом рассказали в телевизионном сервисе HBO, который отвечает за производство сериала. «Паапа Эссьеду сыграет роль насмешливого профессора зельеварения Северуса Снейпа», — передает сообщение HBO издание The Hollywood Reporter. Там добавили, что также были подтверждены кастинги для других ключевых персонажей: Альбус Дамблдор будет сыгран Джоном Литгоу, Макгонагл — Джанет Мактир, а Хагрид — Ником Фростом. Режиссер Марк Майлод отметил, что они рады видеть таких талантливых актеров в проекте. Открытый кастинг на главные детские роли продолжается, и ожидается, что съемки начнутся этим летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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