HBO утвердил актеров для сериала про «Гарри Поттера»

В новом сериале по «Гарри Поттеру» роль Северуса Снейпа исполнит чернокожий актер Паапа Эссьеду. Об этом рассказали в телевизионном сервисе HBO, который отвечает за производство сериала.
«Паапа Эссьеду сыграет роль насмешливого профессора зельеварения Северуса Снейпа», — передает сообщение HBO издание The Hollywood Reporter. Там добавили, что также были подтверждены кастинги для других ключевых персонажей: Альбус Дамблдор будет сыгран Джоном Литгоу, Макгонагл — Джанет Мактир, а Хагрид — Ником Фростом.
Режиссер Марк Майлод отметил, что они рады видеть таких талантливых актеров в проекте. Открытый кастинг на главные детские роли продолжается, и ожидается, что съемки начнутся этим летом.
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