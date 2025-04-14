Путину доложили, что ЧП с мазутом в Черном море не повлияет на туристический сезон

Туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае откроется в обычном режиме, несмотря на ЧП с мазутом в Черном море. Об этом заместитель председателя правительства Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину.
«В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района планируется открытие туристического сезона в обычном режиме», — сообщил Савельев. Об этом чиновник заявил во время совещания российского лидера с членами правительства.
В декабре 2025 года потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. На борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута.
В марте был завершен ремонт кормовой части танкера «Волгонефть 239». По итогам осмотра комиссия приняла решение о необходимости установки специальных коффердамов для защиты поврежденных участков судна. Надзор за выполнением данных работ возложен на Романа Владимировича Сатрового.
Ранее на некоторых участках побережья Анапы были обнаружены новые выбросы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или загрязненные водоросли с мусором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.