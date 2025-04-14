Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден виновны в начале конфликта на Украине. Такое заявление сделал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
«Зеленский и лживый Джо Байден допустили чудовищную ошибку, позволив этой трагедии начаться», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что его президентство не привело бы к подобным проблемам.
Трамп отметил, что за время его срока не было конфликтов. По его словам, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы, трагедия на Украине могла бы быть предотвращена. Трамп подчеркнул необходимость немедленно остановить конфликт, так как ситуация вызывает у него глубокую печаль.
Дональд Трамп ранее также отмечал, что Россия не виновна в украинском конфликте, утверждая, что он возник из-за «неправильных слов» Байдена и Зеленского. Трамп также выразил уверенность, что мог бы предотвратить военные и международные кризисы, если бы оставался президентом в 2021-2025 годах.
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