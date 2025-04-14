Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале конфликта на Украине

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Украинский конфликт полностью на совести Зеленского и Байдена, заявил Трамп
Украинский конфликт полностью на совести Зеленского и Байдена, заявил Трамп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден виновны в начале конфликта на Украине. Такое заявление сделал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

«Зеленский и лживый Джо Байден допустили чудовищную ошибку, позволив этой трагедии начаться», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что его президентство не привело бы к подобным проблемам.

Трамп отметил, что за время его срока не было конфликтов. По его словам, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы, трагедия на Украине могла бы быть предотвращена. Трамп подчеркнул необходимость немедленно остановить конфликт, так как ситуация вызывает у него глубокую печаль.

Дональд Трамп ранее также отмечал, что Россия не виновна в украинском конфликте, утверждая, что он возник из-за «неправильных слов» Байдена и Зеленского. Трамп также выразил уверенность, что мог бы предотвратить военные и международные кризисы, если бы оставался президентом в 2021-2025 годах.

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Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден виновны в начале конфликта на Украине. Такое заявление сделал действующий глава Белого дома Дональд Трамп. «Зеленский и лживый Джо Байден допустили чудовищную ошибку, позволив этой трагедии начаться», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что его президентство не привело бы к подобным проблемам. Трамп отметил, что за время его срока не было конфликтов. По его словам, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы, трагедия на Украине могла бы быть предотвращена. Трамп подчеркнул необходимость немедленно остановить конфликт, так как ситуация вызывает у него глубокую печаль. Дональд Трамп ранее также отмечал, что Россия не виновна в украинском конфликте, утверждая, что он возник из-за «неправильных слов» Байдена и Зеленского. Трамп также выразил уверенность, что мог бы предотвратить военные и международные кризисы, если бы оставался президентом в 2021-2025 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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