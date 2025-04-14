В Перми резко вырастет проезд в пригородных автобусах

В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда на пригородных и междугородних автобусах. Тарифы увеличатся на 15%, сообщила пресс-служба краевого минтранса в своем telegram-канале.
«С 15 апреля 2025 года в регионе тарифы на пригородных и междугородних автобусных маршрутах будут индексированы на 15%. При этом полностью сохраняются все действующие меры социальной поддержки», — сказано в сообщении.
Уточняется, что повышение цен на проезд происходит из-за роста стоимости топлива и технического обслуживания транспорта. Также это позволит компаниям обновить автопарк. За последние четыре года на муниципальные маршруты вышло 1,3 тысячи новых автобусов.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в городском транспорте. Поездка будет стоить 40 рублей.
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