В Перми резко вырастет проезд в пригородных автобусах

В Перми проезд в пригородных автобусах подорожает на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость повысится с 15 апреля
Стоимость повысится с 15 апреля Фото:

В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда на пригородных и междугородних автобусах. Тарифы увеличатся на 15%, сообщила пресс-служба краевого минтранса в своем telegram-канале.

«С 15 апреля 2025 года в регионе тарифы на пригородных и междугородних автобусных маршрутах будут индексированы на 15%. При этом полностью сохраняются все действующие меры социальной поддержки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что повышение цен на проезд происходит из-за роста стоимости топлива и технического обслуживания транспорта. Также это позволит компаниям обновить автопарк. За последние четыре года на муниципальные маршруты вышло 1,3 тысячи новых автобусов.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в городском транспорте. Поездка будет стоить 40 рублей. 

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В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда на пригородных и междугородних автобусах. Тарифы увеличатся на 15%, сообщила пресс-служба краевого минтранса в своем telegram-канале. «С 15 апреля 2025 года в регионе тарифы на пригородных и междугородних автобусных маршрутах будут индексированы на 15%. При этом полностью сохраняются все действующие меры социальной поддержки», — сказано в сообщении. Уточняется, что повышение цен на проезд происходит из-за роста стоимости топлива и технического обслуживания транспорта. Также это позволит компаниям обновить автопарк. За последние четыре года на муниципальные маршруты вышло 1,3 тысячи новых автобусов. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в городском транспорте. Поездка будет стоить 40 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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