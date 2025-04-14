ТАСС: сирийский посол запросил убежище в РФ

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Башар Джаафари просит политического убежища
Башар Джаафари просит политического убежища Фото:

Посол Сирии в России Башар Джаафари обратился с просьбой о предоставлении убежища на территории Российской Федерации. Об этом сообщили российсике журналисты.

«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — подтвердил источник ТАСС. Ранее сирийского посла отозвали из Москвы.

Ранее сообщалось, что сирийская диаспора добилась смены посла в России. Посол в Москве Башар аль-Джафари был отозван по решению МИД Сирии. В Москве ожидают новое назначение.

Обновлено в 18:55: Посол опроверг сообщения о запросе убежища в России. Об этом он заявил РИА «Новости».

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Посол Сирии в России Башар Джаафари обратился с просьбой о предоставлении убежища на территории Российской Федерации. Об этом сообщили российсике журналисты. «Посол Сирии запросил убежище в РФ», — подтвердил источник ТАСС. Ранее сирийского посла отозвали из Москвы. Ранее сообщалось, что сирийская диаспора добилась смены посла в России. Посол в Москве Башар аль-Джафари был отозван по решению МИД Сирии. В Москве ожидают новое назначение. Обновлено в 18:55: Посол опроверг сообщения о запросе убежища в России. Об этом он заявил РИА «Новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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