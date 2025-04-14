ТАСС: сирийский посол запросил убежище в РФ

Посол Сирии в России Башар Джаафари обратился с просьбой о предоставлении убежища на территории Российской Федерации. Об этом сообщили российсике журналисты.
«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — подтвердил источник ТАСС. Ранее сирийского посла отозвали из Москвы.
Ранее сообщалось, что сирийская диаспора добилась смены посла в России. Посол в Москве Башар аль-Джафари был отозван по решению МИД Сирии. В Москве ожидают новое назначение.
Обновлено в 18:55: Посол опроверг сообщения о запросе убежища в России. Об этом он заявил РИА «Новости».
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