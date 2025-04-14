Бастрыкин заинтересовался плохими дорогами в Пермском крае

Председатель СК России Алексанр Бастрыкин потребовал проверить информация про плохое состояние дорог в деревне Шабуничи (Пермский край). Там 10 апреля не смогла проехать машина скорой помощи. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК России.
«А. И. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Шабуничи Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что ситуация находится на контроле у центрального аппарата ведомства.
Ранее жители деревни пожаловались URA.RU на то, что дорога находится в ужасном состоянии. Она состоит из глины, и в дождливую погоду там невозможно проехать. Так, 10 апреля там застрял автомобиль скорой помощи. Жители обращаюсь в администрацию Краснокамского округа, но получили только отписки. Следователи проводят проверку.
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