Бастрыкин заинтересовался плохими дорогами в Пермском крае

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В дождливую погоду до деревни не доехать
В дождливую погоду до деревни не доехать Фото:

Председатель СК России Алексанр Бастрыкин потребовал проверить информация про плохое состояние дорог в деревне Шабуничи (Пермский край). Там 10 апреля не смогла проехать машина скорой помощи. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК России.

«А. И. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Шабуничи Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что ситуация находится на контроле у центрального аппарата ведомства.

Ранее жители деревни пожаловались URA.RU на то, что дорога находится в ужасном состоянии. Она состоит из глины, и в дождливую погоду там невозможно проехать. Так, 10 апреля там застрял автомобиль скорой помощи. Жители обращаюсь в администрацию Краснокамского округа, но получили только отписки. Следователи проводят проверку.

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Председатель СК России Алексанр Бастрыкин потребовал проверить информация про плохое состояние дорог в деревне Шабуничи (Пермский край). Там 10 апреля не смогла проехать машина скорой помощи. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК России. «А. И. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Шабуничи Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что ситуация находится на контроле у центрального аппарата ведомства. Ранее жители деревни пожаловались URA.RU на то, что дорога находится в ужасном состоянии. Она состоит из глины, и в дождливую погоду там невозможно проехать. Так, 10 апреля там застрял автомобиль скорой помощи. Жители обращаюсь в администрацию Краснокамского округа, но получили только отписки. Следователи проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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