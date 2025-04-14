Строители бетонируют путепровод через Данилиху и укладывают полотно для трамвайных путей в рамках продления улицы Крисанова. Работы идут в соответствии с графиком, сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Более 65 километров сетей и коммуникаций вынесли и переустроили во время работ на первом этапе улицы Крисанова, еще примерно столько же на втором. Строители уже бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиху. Параллельно продолжается укладка полотна для трамвайных путей», — пишет Черепанов.
Реконструкция улицы Крисанова в Перми началась в 2021 году. Открыть дорогу должны в 2027 году. Это позволит связать Индустриальный район с центром города, минуя загруженную площадь у Центрального рынка. На участке организуют по две полосы движения в обе стороны и пешеходные дорожки шириной 1,5-2 метра, запустят трамваи.
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