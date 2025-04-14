На пешеходном бульваре Тюмени станет больше патрулей

На улице Дзержинского в Тюмени увеличат количество патрулей и дружинников
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Тюмени Афанасьев пообещал, что все нарушения будут разбираться в полиции
Глава Тюмени Афанасьев пообещал, что все нарушения будут разбираться в полиции Фото:

На пешеходной улице Дзержинского из-за частых жалоб в социальных сетях увеличат количество патрулей полиции и дружинников. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

«С руководителем тюменского управления МВД Дмитрием Ерошевым обсудили, что надо увеличивать количество мер по охране правопорядка. Особенно по пятничным вечерам и по выходным. Решили увеличить число полицейских нарядов и народных дружинников», — отметил Афанасьев. 

По его словам, заявления по всем правонарушениям, которые попадают в поле зрения камер наблюдения, будут передаваться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU рассказало, как к пешеходной зоне на Дзержинского относятся жители города.

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На пешеходной улице Дзержинского из-за частых жалоб в социальных сетях увеличат количество патрулей полиции и дружинников. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев. «С руководителем тюменского управления МВД Дмитрием Ерошевым обсудили, что надо увеличивать количество мер по охране правопорядка. Особенно по пятничным вечерам и по выходным. Решили увеличить число полицейских нарядов и народных дружинников», — отметил Афанасьев.  По его словам, заявления по всем правонарушениям, которые попадают в поле зрения камер наблюдения, будут передаваться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU рассказало, как к пешеходной зоне на Дзержинского относятся жители города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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