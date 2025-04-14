На пешеходном бульваре Тюмени станет больше патрулей

На пешеходной улице Дзержинского из-за частых жалоб в социальных сетях увеличат количество патрулей полиции и дружинников. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
«С руководителем тюменского управления МВД Дмитрием Ерошевым обсудили, что надо увеличивать количество мер по охране правопорядка. Особенно по пятничным вечерам и по выходным. Решили увеличить число полицейских нарядов и народных дружинников», — отметил Афанасьев.
По его словам, заявления по всем правонарушениям, которые попадают в поле зрения камер наблюдения, будут передаваться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU рассказало, как к пешеходной зоне на Дзержинского относятся жители города.
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