14 апреля 2025

Мэр Тюмени Афанасьев взял на контроль уборку улиц в городе. Фото

Жители Тюмени массово жалуются на ямы на дорогах и мусор во дворах
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы все чаще жалуются на ямы на дорогах (архивное фото)
Тюменцы все чаще жалуются на ямы на дорогах (архивное фото) Фото:

В Тюмени жители все чаще жалуются на плохое состояние дворов, ямы на дорогах и задержки с вывозом мусора. Претензии они оставляют на портале «Тюмень — наш дом» и в соцсетях, на жалобы отреагировал мэр города Максим Афанасьев.

«Специалисты отмечают значительный рост обращений, связанных с неудовлетворительным состоянием придомовых территорий, несвоевременным вывозом мусора и наличием ям на дорогах», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все обращения уже направлены соответствующим организациям и подрядчикам для незамедлительного реагирования.

Афанасьев также сообщил, что в Тюмени плохо работают дождевые приемники, из-за чего на тротуарах и дорогах скапливается вода. Проблемы выявились во время субботнего объезда города. Глава поручил обследовать все проблемные участки и обязал обслуживающие организации разработать меры для восстановления нормальной работы водоотведения.

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В Тюмени жители все чаще жалуются на плохое состояние дворов, ямы на дорогах и задержки с вывозом мусора. Претензии они оставляют на портале «Тюмень — наш дом» и в соцсетях, на жалобы отреагировал мэр города Максим Афанасьев. «Специалисты отмечают значительный рост обращений, связанных с неудовлетворительным состоянием придомовых территорий, несвоевременным вывозом мусора и наличием ям на дорогах», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все обращения уже направлены соответствующим организациям и подрядчикам для незамедлительного реагирования. Афанасьев также сообщил, что в Тюмени плохо работают дождевые приемники, из-за чего на тротуарах и дорогах скапливается вода. Проблемы выявились во время субботнего объезда города. Глава поручил обследовать все проблемные участки и обязал обслуживающие организации разработать меры для восстановления нормальной работы водоотведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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