В Тюмени жители все чаще жалуются на плохое состояние дворов, ямы на дорогах и задержки с вывозом мусора. Претензии они оставляют на портале «Тюмень — наш дом» и в соцсетях, на жалобы отреагировал мэр города Максим Афанасьев.
«Специалисты отмечают значительный рост обращений, связанных с неудовлетворительным состоянием придомовых территорий, несвоевременным вывозом мусора и наличием ям на дорогах», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все обращения уже направлены соответствующим организациям и подрядчикам для незамедлительного реагирования.
Афанасьев также сообщил, что в Тюмени плохо работают дождевые приемники, из-за чего на тротуарах и дорогах скапливается вода. Проблемы выявились во время субботнего объезда города. Глава поручил обследовать все проблемные участки и обязал обслуживающие организации разработать меры для восстановления нормальной работы водоотведения.
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