РФС проверяет матч «Урала», названный договорным

Российский футбольный союз (РФС) и Первая лига проводят матча «Урал»-«Нефтехимик» после сообщений о том, что он мог быть договорным. Об этом заявили в пресс-службе Союза.
«Футбольная национальная лига в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги между „Уралом“ и „Нефтехимиком“. Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки», — приводит заявление «Спорт-Экспресс».
Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова, и якобы именно после этого сценарий матча поменялся.
В ФК «Урал» ранее заявили URA.RU, что информация о договорном матче является «вбросом». Сейчас команда готовится к матчу со «Спартаком» в Кубке России.
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