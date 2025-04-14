Доходы курганского актива холдинга из США упали в два раза

На курганском промышленном предприятии «Варел НТС», которым владеет холдинг из США, за год в два раза снизилась выручка. Сокращение доходов составило 175 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.
«Выручка за 2024 год: 276 487 000 рублей. Это в два раза меньше, чем в 2023 году (451 219 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности компании.
Убытки актива сократились более чем на три миллиона рублей. За год они уменьшились с 15,8 до 12,2 миллиона рублей.
Корреспондент URA.RU также попытался дозвониться до компании, чтобы выяснить подробности. Однако на звонок журналиста никто не ответил. Найти почту предприятия в открытых данных не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в активе американских инвесторов из Кургана сменился руководитель. Вместо опытного гендиректора Юрия Сергеенко на пост был назначен Александр Минаев. Предприятие «Варел НТС», производящее нефтегазовое оборудование, полностью принадлежит зарубежной компании «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК».
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