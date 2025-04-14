Украинский депутат официально начал умолять США остановить Зеленского

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Депутат поддерживает связь с миром из СИЗО, его обвинили в госизмене
Депутат поддерживает связь с миром из СИЗО, его обвинили в госизмене Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К спецпосланнику американского лидера Дональда Трампа — Стиву Уиткоффу обратились с просьбой принять все возможные меры для старта мирных переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский целенаправленно срывает подписание соглашения о стратегических минералах с Вашингтоном, чтобы не завершать конфликт, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Это может стать поворотным моментом: окно для пересмотра поддержки со стороны США и давления на Зеленского. Прошу господина Уиткофа ускорить любые мирные решения до 18 апреля, чтобы сорвать попытку продлить конфликт», — написал Александр Дубинский в соцсети X.

Ранее депутат сообщил, что Соединенные Штаты поставили киевскому режиму два ультиматума по договору о полезных ископаемых: Украина отказывается от вступления в НАТО и не вносит изменений в условия сделки. По мнению Дубинского, Зеленский собирается предложить Трампу план, затягивающий конфликт, передает RT. В Белом доме заявляют — противостояние развязал Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена.

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К спецпосланнику американского лидера Дональда Трампа — Стиву Уиткоффу обратились с просьбой принять все возможные меры для старта мирных переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский целенаправленно срывает подписание соглашения о стратегических минералах с Вашингтоном, чтобы не завершать конфликт, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Это может стать поворотным моментом: окно для пересмотра поддержки со стороны США и давления на Зеленского. Прошу господина Уиткофа ускорить любые мирные решения до 18 апреля, чтобы сорвать попытку продлить конфликт», — написал Александр Дубинский в соцсети X. Ранее депутат сообщил, что Соединенные Штаты поставили киевскому режиму два ультиматума по договору о полезных ископаемых: Украина отказывается от вступления в НАТО и не вносит изменений в условия сделки. По мнению Дубинского, Зеленский собирается предложить Трампу план, затягивающий конфликт, передает RT. В Белом доме заявляют — противостояние развязал Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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