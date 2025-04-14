Украинский депутат официально начал умолять США остановить Зеленского

К спецпосланнику американского лидера Дональда Трампа — Стиву Уиткоффу обратились с просьбой принять все возможные меры для старта мирных переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский целенаправленно срывает подписание соглашения о стратегических минералах с Вашингтоном, чтобы не завершать конфликт, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Это может стать поворотным моментом: окно для пересмотра поддержки со стороны США и давления на Зеленского. Прошу господина Уиткофа ускорить любые мирные решения до 18 апреля, чтобы сорвать попытку продлить конфликт», — написал Александр Дубинский в соцсети X.
Ранее депутат сообщил, что Соединенные Штаты поставили киевскому режиму два ультиматума по договору о полезных ископаемых: Украина отказывается от вступления в НАТО и не вносит изменений в условия сделки. По мнению Дубинского, Зеленский собирается предложить Трампу план, затягивающий конфликт, передает RT. В Белом доме заявляют — противостояние развязал Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.