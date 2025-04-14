Гарика Харламова госпитализировали со съемок нового шоу

Шоумену и юмористу Гарику Харламову потребовалась помощь медиков во время съемок нового шоу под рабочим названием «Караоке Club». В ухе артиста застрял микронаушник, который не смогли вытащить, пояснил источник, знакомый с деталями произошедшего.
«Харламов на съемках исполнял песню и вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», — цитирует собственный источник Starhit.
Собеседник издания считает, что артиста ждет неприятная процедура по выдуванию предмета из ушного отверстия. Жизнь Харламова вне опасности.
Юморист редко рассказывает о своих проблемах, а деталями личной жизни и вовсе предпочитает не делиться. В феврале он отметил 44-летие. Самые интересные факты о Харламове — в материале телеканала 360.
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