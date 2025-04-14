14 апреля 2025

Гарика Харламова госпитализировали со съемок нового шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Юмориста доставили в больницу прямо с площадки, где проходили съемки
Юмориста доставили в больницу прямо с площадки, где проходили съемки Фото:

Шоумену и юмористу Гарику Харламову потребовалась помощь медиков во время съемок нового шоу под рабочим названием «Караоке Club». В ухе артиста застрял микронаушник, который не смогли вытащить, пояснил источник, знакомый с деталями произошедшего.

«Харламов на съемках исполнял песню и вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», — цитирует собственный источник Starhit.

Собеседник издания считает, что артиста ждет неприятная процедура по выдуванию предмета из ушного отверстия. Жизнь Харламова вне опасности.

Юморист редко рассказывает о своих проблемах, а деталями личной жизни и вовсе предпочитает не делиться. В феврале он отметил 44-летие. Самые интересные факты о Харламове — в материале телеканала 360.

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Шоумену и юмористу Гарику Харламову потребовалась помощь медиков во время съемок нового шоу под рабочим названием «Караоке Club». В ухе артиста застрял микронаушник, который не смогли вытащить, пояснил источник, знакомый с деталями произошедшего. «Харламов на съемках исполнял песню и вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», — цитирует собственный источник Starhit. Собеседник издания считает, что артиста ждет неприятная процедура по выдуванию предмета из ушного отверстия. Жизнь Харламова вне опасности. Юморист редко рассказывает о своих проблемах, а деталями личной жизни и вовсе предпочитает не делиться. В феврале он отметил 44-летие. Самые интересные факты о Харламове — в материале телеканала 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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