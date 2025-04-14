14 апреля 2025

Известный немецкий автобренд заявил о банкротстве

Немецкий производитель авто класса люкс Isdera подал на банкротство
© Служба новостей «URA.RU»
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Автопроизводитель подал заявление о банкротстве в суд
Автопроизводитель подал заявление о банкротстве в суд Фото:

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Isdera объявил о своем банкротстве. Соответствующее заявление было подано в окружной суд Саарбрюккена. Об этом сообщает издание Bild.

«Компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена одиннадцатого апреля», — пишет Bild. Основанная более сорока лет назад, компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Ранее сообщалось, что по всему миру вырастут цены на автомобили из-за тарифных пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. 25-процентным тарифом будут облагаться и автозапчасти.

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Немецкий производитель автомобилей класса люкс Isdera объявил о своем банкротстве. Соответствующее заявление было подано в окружной суд Саарбрюккена. Об этом сообщает издание Bild. «Компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена одиннадцатого апреля», — пишет Bild. Основанная более сорока лет назад, компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Ранее сообщалось, что по всему миру вырастут цены на автомобили из-за тарифных пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. 25-процентным тарифом будут облагаться и автозапчасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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