Спор из-за земли между двумя семействами в Назрановском районе Ингушетии завершился расстрелом сына бывшего муниципального служащего. Об этом рассказал источник в силовых структурах региона.
«В поселении Экажево произошла перестрелка, в результате которой погиб старший сын экс-руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева — Мустафа», — пояснил собеседник «Интерфакса». По его словам, две семьи оспаривали права собственности на земельный участок.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что подозреваемые скрылись с места происшествия на отечественной машине без государственных регистрационных знаков.
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