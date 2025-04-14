14 апреля 2025

В Ингушетии расстреляли сына экс-главы одного из сел. Видео

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Разногласия местных жителей вылились в перестрелку
Разногласия местных жителей вылились в перестрелку Фото:

Спор из-за земли между двумя семействами в Назрановском районе Ингушетии завершился расстрелом сына бывшего муниципального служащего. Об этом рассказал источник в силовых структурах региона.

«В поселении Экажево произошла перестрелка, в результате которой погиб старший сын экс-руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева — Мустафа», — пояснил собеседник «Интерфакса». По его словам, две семьи оспаривали права собственности на земельный участок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что подозреваемые скрылись с места происшествия на отечественной машине без государственных регистрационных знаков.

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Спор из-за земли между двумя семействами в Назрановском районе Ингушетии завершился расстрелом сына бывшего муниципального служащего. Об этом рассказал источник в силовых структурах региона. «В поселении Экажево произошла перестрелка, в результате которой погиб старший сын экс-руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева — Мустафа», — пояснил собеседник «Интерфакса». По его словам, две семьи оспаривали права собственности на земельный участок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что подозреваемые скрылись с места происшествия на отечественной машине без государственных регистрационных знаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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