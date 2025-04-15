Продюсер Толмацкий нарушил молчание о съемках сериала о покойном Децле

Продюсер Толмацкий: информация о сериале «Децл» будет через пару месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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После смерти Децла на его имени пытаются заработать
После смерти Децла на его имени пытаются заработать Фото:

Продюсер Александр Толмацкий косвенно подтвердил, что съемки художественный сериал про рэпера Децла (наст. имя — Кирилл Толмацкий) стартовали. Отец покойного артиста дал лаконичный комментарий URA.RU.

«Пока ничего не могу комментировать. Через пару месяцев», — пояснил собеседник агентства.

По данным журналистов, в съемках сериала с рабочим названием «Децл» помимо Толмацкого-старшего задействованы Сергей Бондарчук, шоураннеры Ангелина Ашман и Алексей Киселев. Последний проигнорировал соответствующий запрос о сериале от URA.RU.

После трагической смерти Децла в 2019 году уже неоднократно появлялась информация о том, что собираются снимать работы о его жизни. Ранее журналист Роман Супер (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе средств на съемку документального фильма о Децле. Этот факт вызвал возмущение со стороны единственного сына покойного артиста Антония, который обвинил Супера в желании заработать на горе их семьи. Журналист не ответил на запрос URA.RU о том, на какой стадии сейчас его съемки фильма о рэпере и имеет ли он отношение к готовящемуся сериалу.

Антоний Толмацкий в своем гневном обращении отмечал, что едва не остался сиротой. Юноша признался, что у его матери Юлии Киселевой чуть не случился сердечный приступ, когда она узнала о сборе средств на фильм о покойном муже. Антоний подчеркнул, что отец никогда в жизни не собирал деньги на свои проекты.

На момент подготовки материала вдова Децла не ответила на наш запрос касательно съемок сериала. Известно, что Киселева не общается с родными покойного мужа, у них крайне напряженные отношения. В целом, Юлия после смерти мужа не стремится к публичности и не пытается заработать на его имени.

Кирилл Толмацкий скончался во время гастролей в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Артисту было 35 лет. После его смерти поклонники обратили внимание на старые интервью, в которых исполнитель говорил о том, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров.

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Продюсер Александр Толмацкий косвенно подтвердил, что съемки художественный сериал про рэпера Децла (наст. имя — Кирилл Толмацкий) стартовали. Отец покойного артиста дал лаконичный комментарий URA.RU. По данным журналистов, в съемках сериала с рабочим названием «Децл» помимо Толмацкого-старшего задействованы Сергей Бондарчук, шоураннеры Ангелина Ашман и Алексей Киселев. Последний проигнорировал соответствующий запрос о сериале от URA.RU. После трагической смерти Децла в 2019 году уже неоднократно появлялась информация о том, что собираются снимать работы о его жизни. Ранее журналист Роман Супер (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе средств на съемку документального фильма о Децле. Этот факт вызвал возмущение со стороны единственного сына покойного артиста Антония, который обвинил Супера в желании заработать на горе их семьи. Журналист не ответил на запрос URA.RU о том, на какой стадии сейчас его съемки фильма о рэпере и имеет ли он отношение к готовящемуся сериалу. Антоний Толмацкий в своем гневном обращении отмечал, что едва не остался сиротой. Юноша признался, что у его матери Юлии Киселевой чуть не случился сердечный приступ, когда она узнала о сборе средств на фильм о покойном муже. Антоний подчеркнул, что отец никогда в жизни не собирал деньги на свои проекты. На момент подготовки материала вдова Децла не ответила на наш запрос касательно съемок сериала. Известно, что Киселева не общается с родными покойного мужа, у них крайне напряженные отношения. В целом, Юлия после смерти мужа не стремится к публичности и не пытается заработать на его имени. Кирилл Толмацкий скончался во время гастролей в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Артисту было 35 лет. После его смерти поклонники обратили внимание на старые интервью, в которых исполнитель говорил о том, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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