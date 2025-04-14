14 апреля 2025

В России хотят по-новому считать рождаемость из-за махинаций губернаторов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В некоторых регионах завышается статистика по рождаемости
В некоторых регионах завышается статистика по рождаемости Фото:

В России из-за махинаций губернаторов, которые завышают статистику по рождаемости, чтобы увеличить свой KPI, намерены по-новому вести учет рождаемости. Власти намерены исключить фактор «гостевых рождений». Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Минтруд, Росстат и органы законодательной власти начали обсуждение корректировок, которые могут быть внесены в статистический учет рождений в России. Текущий учет новорожденных позволяет отдельным регионам завышать статистику за счет „гостевых рождений“ — когда родители приезжают из другого субъекта и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Этим пользуются некоторые губернаторы для увеличения своего KPI», — пишет РБК.

Мера предложена как способ более точного отображения демографической ситуации в регионах. С конца 2024 года суммарный коэффициент рождаемости является одним из показателей успешной губернаторской работы.

Ранее правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики до 2036 года. Она включает меры по поддержке работающих женщин и семей с детьми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России из-за махинаций губернаторов, которые завышают статистику по рождаемости, чтобы увеличить свой KPI, намерены по-новому вести учет рождаемости. Власти намерены исключить фактор «гостевых рождений». Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. «Минтруд, Росстат и органы законодательной власти начали обсуждение корректировок, которые могут быть внесены в статистический учет рождений в России. Текущий учет новорожденных позволяет отдельным регионам завышать статистику за счет „гостевых рождений“ — когда родители приезжают из другого субъекта и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Этим пользуются некоторые губернаторы для увеличения своего KPI», — пишет РБК. Мера предложена как способ более точного отображения демографической ситуации в регионах. С конца 2024 года суммарный коэффициент рождаемости является одним из показателей успешной губернаторской работы. Ранее правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики до 2036 года. Она включает меры по поддержке работающих женщин и семей с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...