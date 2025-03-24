Правительство объявило о новых льготах и послаблениях для женщин с детьми

Россиянки смогут получать высокие доходы даже после рождения ребенка. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 24 марта обсудил новую демографическую стратегию до 2036 года, которая предусматривает гибкий график работы и дистанционку для беременных и женщин с детьми. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил URA.RU, что такая мера позволит россиянкам сохранить за собой рабочее место и молодые семьи перестанут бояться рожать детей.
«Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики до 2036 года. Важное направление работы здесь — помощь родителям и будущим мамам и папам. Она должна оказываться во всех жизненных ситуациях. В том числе будем расширять для них возможности совмещать трудовую деятельность и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать их жилищные условия», — подчеркнул Мишустин, попросив вице-премьера Татьяну Голикову подробнее рассказать о стратегии.
При ее разработке учитывались демографические особенности России, сообщила вице-премьер. Все задачи, которые там обозначены, реализуют в период, когда количество женщин репродуктивного возраста будет снижаться. «Эта тенденция продлится до 2046 года», — напомнила она.
Стратегия будет способствовать укреплению института семьи. Она, кроме прочего, предлагает ввести гибкий график и дистанционку для беременных и женщин с детьми, синхронизировать режим работы детских садов с графиком родителей. Для этого в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы, уточнили в пресс-службе правительства.
«Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует большой комплексной работы. При непосредственном участии регионов, экспертного сообщества. И конечно, с учетом обратной связи от граждан», — подытожил Мишустин.
Дистанционный формат работы и гибкий график позволят матерям с детьми работать на дому и приносить дополнительный доход в семью, а значит, молодые родители не будут бояться, что с рождением ребенка их уровень жизни резко упадет, объяснил Александр Сафонов. «Мера рассчитана в первую очередь на жительниц городов, которые трудятся в офисах и имеют возможность уйти на удаленку, работать за домашним компьютером и совмещать это с уходом за детьми. Сотрудниц машиностроительных предприятий, машинисток трамваев, например, она не коснется, потому что там удаленный формат и гибкий график невозможны», — уточнил эксперт.
Стратегия правительства полезна с точки зрения защиты прав трудящихся мам и беременных женщин, отметил он. При этом важно помнить, что не все работодатели добросовестно относятся к отбору сотрудников, и могут дискриминировать их. «План по поднятию демографии будет эффективным, если будет предусмотрен механизм контроля за тем, чтобы работников на предприятия нанимали честно — не отсекали кандидаток, только потому что они в будущем могут родить и претендовать на удаленку, гибкий график и декрет», — подытожил Сафонов.
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