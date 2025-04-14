14 апреля 2025

Курск массово атаковали беспилотники: один из дронов мог попасть в дом

Курск подвергся атаке свыше 10 беспилотников ВСУ, загорелся дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские военные нанесли удар по мирным жителям Курска
Украинские военные нанесли удар по мирным жителям Курска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Курске. Город атаковали ВСУ при помощи дронов в ночь на 15 апреля. В результате были повреждены многоквартирные дома, в одном — произошел пожар. Есть пострадавшие. Все, что известно о нападении — собрано в материале URA.RU.

Опубликованы кадры с атакованным домом

Дрон угодил в многоэтажку. Удар пришелся в верхние этажи. В небе были замечены множественные яркие вспышки. Горожане предположили, что была задействована система ПВО.

По словам местных жителей, в ходе массовой атаки украинских БПЛА повреждения получили минимум пять домов. Есть данные о двоих пострадавших.

Другие повреждения

Обломки беспилотника упали на машины, стоящие во дворе. На месте ЧП работают экстренные городские службы. Жильцов дома эвакуировали. Количество пострадавших уточняется.

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Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Курске. Город атаковали ВСУ при помощи дронов в ночь на 15 апреля. В результате были повреждены многоквартирные дома, в одном — произошел пожар. Есть пострадавшие. Все, что известно о нападении — собрано в материале URA.RU. Опубликованы кадры с атакованным домом Дрон угодил в многоэтажку. Удар пришелся в верхние этажи. В небе были замечены множественные яркие вспышки. Горожане предположили, что была задействована система ПВО. По словам местных жителей, в ходе массовой атаки украинских БПЛА повреждения получили минимум пять домов. Есть данные о двоих пострадавших. Другие повреждения Обломки беспилотника упали на машины, стоящие во дворе. На месте ЧП работают экстренные городские службы. Жильцов дома эвакуировали. Количество пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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