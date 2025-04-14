Штормовой ветер накроет Курганскую область

В Курганской области прогнозируется штормовой ветер. Об этом предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В Курганской области ожидается продолжительный сильный ветер. Максимальные порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Кургане — до 16 метров в секунду», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
По его словам, штормовой ветер прогнозируется 16 апреля примерно с 11:00. Он продлится до вечера следующего дня. В отдельные часы возможен слабый снег с дождем.
Постепенное усиление ветра ожидается уже 15 апреля. Его порывы могут достигать 11 метров в секунду, местами до 14. Утром в Кургане, по данным Курганского ЦГМС, ожидается холодная погода, температура воздуха — до минус трех градусов. Днем потеплеет до 10-13.
Ранее из-за непогоды в Кургане ветром ломало деревья, срывало профлисты и части билбордов. Стихия бушевала 10 апреля.
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