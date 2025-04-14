14 апреля 2025

Штормовой ветер накроет Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветер начнет усиливаться 15 апреля, а 16-го обретет силу штормового
Ветер начнет усиливаться 15 апреля, а 16-го обретет силу штормового Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области прогнозируется штормовой ветер. Об этом предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Курганской области ожидается продолжительный сильный ветер. Максимальные порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Кургане — до 16 метров в секунду», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

По его словам, штормовой ветер прогнозируется 16 апреля примерно с 11:00. Он продлится до вечера следующего дня. В отдельные часы возможен слабый снег с дождем.

Постепенное усиление ветра ожидается уже 15 апреля. Его порывы могут достигать 11 метров в секунду, местами до 14. Утром в Кургане, по данным Курганского ЦГМС, ожидается холодная погода, температура воздуха — до минус трех градусов. Днем потеплеет до 10-13.

Ранее из-за непогоды в Кургане ветром ломало деревья, срывало профлисты и части билбордов. Стихия бушевала 10 апреля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области прогнозируется штормовой ветер. Об этом предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Курганской области ожидается продолжительный сильный ветер. Максимальные порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Кургане — до 16 метров в секунду», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По его словам, штормовой ветер прогнозируется 16 апреля примерно с 11:00. Он продлится до вечера следующего дня. В отдельные часы возможен слабый снег с дождем. Постепенное усиление ветра ожидается уже 15 апреля. Его порывы могут достигать 11 метров в секунду, местами до 14. Утром в Кургане, по данным Курганского ЦГМС, ожидается холодная погода, температура воздуха — до минус трех градусов. Днем потеплеет до 10-13. Ранее из-за непогоды в Кургане ветром ломало деревья, срывало профлисты и части билбордов. Стихия бушевала 10 апреля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...