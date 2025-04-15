В результате атаки дронов на Курск погибла женщина, ранены девять человек. Фото

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В результате атаки дронов загорелись жилые дома
В результате атаки дронов загорелись жилые дома Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

В результате массированной атаки ВСУ на Курск погибла пожилая женщина. Еще девять человек получили ранения, сообщает правительство Курской области. Произошли возгорания в нескольких домах.

«Погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным», — говорится в сообщении курского правительства в telegram-канале. Семье погибшей обещана необходимая помощь.

Также в результате атаки травмированы девять человек. У них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате одной из атак загорелся также гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. В трех многоквартирных домах возникли пожары. Повреждены три частных дома.

В результате атаки дронов загорелись жилые дома в Курске
В результате атаки дронов загорелись жилые дома в Курске
Фото:

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В результате массированной атаки ВСУ на Курск погибла пожилая женщина. Еще девять человек получили ранения, сообщает правительство Курской области. Произошли возгорания в нескольких домах. «Погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным», — говорится в сообщении курского правительства в telegram-канале. Семье погибшей обещана необходимая помощь. Также в результате атаки травмированы девять человек. У них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В результате одной из атак загорелся также гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. В трех многоквартирных домах возникли пожары. Повреждены три частных дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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