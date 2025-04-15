Для пенсионеров выпустили памятку, как скорректировать пенсионный стаж

Соцфонд: пенсионеры могут подать запрос на корректировку стажа через «Госуслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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У пенсионеров появилась дополнительная возможность пересмотреть стаж
У пенсионеров появилась дополнительная возможность пересмотреть стаж Фото:

Пенсионеры в России имеют возможность проверять объем учтенного трудового стажа через портал государственных услуг. В случае обнаружения ошибок в данных они могут подать заявление на их исправление. Об этом рассказали в Социальном фонде России (СФР).

«Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — пишет РИА Новости со ссылкой на СФР.

При получении соответствующего запроса специалисты Социального фонда окажут содействие в обращении к работодателю, правопреемственной организации или архивным учреждениям в случае, если компания, где ранее трудился человек, прекратила свое существование. Информация о трудовом стаже, заработанных пенсионных баллах и размере будущей пенсии доступна в личном кабинете портала «Госуслуги». Данные о состоянии пенсионных накоплений предоставляются в уведомлениях от СФР.

Как URA.RU писало ранее, пожилым россиянам пообещали индексацию пенсий два раза в год. Повышение намерены привязать к росту заработных плат. 

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Пенсионеры в России имеют возможность проверять объем учтенного трудового стажа через портал государственных услуг. В случае обнаружения ошибок в данных они могут подать заявление на их исправление. Об этом рассказали в Социальном фонде России (СФР). «Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — пишет РИА Новости со ссылкой на СФР. При получении соответствующего запроса специалисты Социального фонда окажут содействие в обращении к работодателю, правопреемственной организации или архивным учреждениям в случае, если компания, где ранее трудился человек, прекратила свое существование. Информация о трудовом стаже, заработанных пенсионных баллах и размере будущей пенсии доступна в личном кабинете портала «Госуслуги». Данные о состоянии пенсионных накоплений предоставляются в уведомлениях от СФР. Как URA.RU писало ранее, пожилым россиянам пообещали индексацию пенсий два раза в год. Повышение намерены привязать к росту заработных плат. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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