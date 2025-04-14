Повышение пенсий в России привяжут к росту зарплат

Повышение пенсий россиян будет зависеть от роста зарплат. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 14 апреля сообщил, что с 2026 года страховые пенсии начнут индексировать в два этапа — с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда. Как объяснили эксперты URA.RU, новое правило повысит уровень жизни людей нетрудоспособного возраста вслед за уровнем жизни работающих россиян.
«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля по уровню инфляции за прошлый год. И с апреля по уровню роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин во вступительном слове к совещанию.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что у пожилых людей должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия, напомнил премьер. Ориентиром такой работы станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, которую утвердило правительство.
Она рассчитана до 2030 года и предполагает целый комплекс мероприятий для улучшения качества жизни людей. «Среди них — повышение пенсионного обеспечения», — сказал Мишустин.
Поступления в Социальный фонд увеличиваются за счет роста зарплат в России, поэтому привязка пенсий к его доходам — логичное решение для поддержания уровня жизни людей нетрудоспособного возраста, объяснил доктор экономических наук Никита Кричевский. «Если размер денежного вознаграждения за труд в 2024 году увеличился на 17,5% по номиналу, можно рассчитывать, что и отчисления в Соцфонд выросли. По новому правилу пенсионеры получат дополнительные поступления в семейный бюджет», — отметил эксперт.
Власти решили индексировать пенсию два раза в год, чтобы доходы пожилых россиян были выше уровня инфляции, пояснил экс-консультант Минфина Сергей Кикевич. По его словам, в дополнение к страховым взносам работодателей Соцфонд может увеличивать бюджет за счет инвестиций.
«Как правило, это какие-то сверхнадежные активы с небольшой доходностью: гособлигации, облигации федерального займа (ОФЗ). Они либо компенсируют инфляцию, либо приносят на 0,5% больше ее уровня. Сегодня они могут приносить и большую доходность из-за высокой ключевой ставки ЦБ, но не стоит ожидать, что такая ситуация продлится долго. ОФЗ, куда может вложить средства Соцфонд, — это консервативный инструмент, чтобы сберечь деньги от инфляции. Пенсионеров здесь точно не обидят. Как минимум им проиндексируют на уровень инфляции, а если от инвестиций фонду придут какие-то деньги, то и отчисления людям будут выше в качестве приятного бонуса», — уточнил он.
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