В Британии нашли отличительную особенность западных и российских танков

Telegraph: ВСУ не справляются с починкой западных танков
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Украинские солдаты не в состоянии починить двигатель западного танка
Украинские солдаты не в состоянии починить двигатель западного танка Фото:

Чинить западные танки гораздо сложнее, чем российские, считают в Британии. Украинские солдаты не справляются с ремонтом поставляемой техники и не могут поддерживать ее боеспособность. Об этом сообщает Telegraph.

«Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам ремонтировать эти танки и поддерживать их боеспособность. Если двигатель ломается, его нужно везти за сотни миль на ремонт в специализированное учреждение, тогда как старые простые двигатели российских танков может легко починить любой автомеханик, на месте, если это необходимо», — передает Telegraph.

Ранее украинские военные жаловались на качество немецкой техники. Они указали Германии, что поставляемая техника очень дорогая и имеет серьезные недостатки в боевых условиях.

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Чинить западные танки гораздо сложнее, чем российские, считают в Британии. Украинские солдаты не справляются с ремонтом поставляемой техники и не могут поддерживать ее боеспособность. Об этом сообщает Telegraph. «Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам ремонтировать эти танки и поддерживать их боеспособность. Если двигатель ломается, его нужно везти за сотни миль на ремонт в специализированное учреждение, тогда как старые простые двигатели российских танков может легко починить любой автомеханик, на месте, если это необходимо», — передает Telegraph. Ранее украинские военные жаловались на качество немецкой техники. Они указали Германии, что поставляемая техника очень дорогая и имеет серьезные недостатки в боевых условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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