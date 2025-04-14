По новой трассе «Тюмень — Москва» запустят современные грузовики без водителей

В 2026 году на трассе М-12 начнется движение беспилотных грузовиков, к тому времени дорога будет продлена до Тюмени. Новая магистраль будет соответствовать всем требованиям и нормам для безопасного движения автономного транспорта, сказано на сайте NASHGOROD.RU.
«В 2026 году на трассе М-12 запустят движение беспилотных грузовиков. К этому времени магистраль продлят до Тюмени, создав современный логистический коридор. Вячеслав Петушенко, глава госкомпании „Автодор“, отметил, что новая трасса отвечает всем требованиям и нормам для безопасного движения грузовиков-беспилотников», — сказано в сообщении.
До 2030 года в России планируется создание 20 тысяч километров «умных» дорог, и трасса М-12 станет ключевым элементом этой системы. При этом вопросы безопасности и регулирования беспилотного транспорта, а также разработки надежной системы киберзащиты требуют дальнейшего внимания. Мнения автомобилистов о беспилотных машинах разделились: одни считают их ненадежными, опасаясь внезапных сбоев, другие приветствуют инновацию, видя в ней значительный прорыв для автопрома.
Ранее URA.RU рассказывало, что на федеральной трассе М-12 «Восток», которую расширят до Екатеринбурга и Тюмени, в ближайшие годы планируется запуск беспилотных грузовых перевозок. В перспективе для этого также рассматривают трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и КАД-2.
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